Ein guter Tag für alle begeisterten Fans

Für die Basketballer des TSV Buchen steht am morgigen Samstag der nächste große Heimspieltag auf dem Programm. Zuschauer und Fans sind dazu eingeladen, alle fünf aktiven Mannschaften in Aktion zu sehen und lautstark zu unterstützen.

Den Auftakt macht die männliche U 16 um das Trainerduo Alexander Kull und Leon Linsler. Bereits um 11 Uhr morgens empfängt man die Jugendmannschaft des TV Sinsheim in der heimischen Sport- und Spielhalle. Gegen den Tabellenführer aus Sinsheim wird es zwar keine leichte Aufgabe, aber getreu dem Motto, „man wächst mit seinen Herausforderungen“, möchte man in diesem Spiel den zweiten Heimsieg in Folge einfahren.

U 18 spielt gegen Schönau

Im Anschluss geht es um 13 Uhr für die männliche U 18 gegen die Nachwuchsmannschaft des TSV Schönau. Das Team um die beiden Trainer Maximilian Linsler und Maik Junemann möchte im zweiten Saisonspiel an die gute Leistung des ersten Spiels anknüpfen und somit als Sieger vom Platz gehen. Das erste Seniorenspiel an diesem Tag bestreiten die Damen. Um 15 Uhr empfängt man die Damenmannschaft des TV Sinsheim. Mit bisher drei Niederlagen im Gepäck möchte das Team um die Trainer Jens Oberhauser uns Steffen Börkel nun in diesem Heimspiel unbedingt den ersten Sieg in der neuen Liga feiern. Auch für die Landesliga-Herren steht an diesem Tag das Kräftemessen mit dem TV Sinsheim an.

Um 17 Uhr empfängt das Team um das Trainerduo Christian und Matthias Saur den Landesliga-Routinier in der Sport- und Spielhalle. Aus den vergangenen Jahren kennen sich die beiden Teams sehr gut, so dass man weiß, dass es auch dieses Mal wieder heiß hergehen wird. Sinsheim steht bislang mit dem Rücken zur Wand. Die „Skyhookers“ möchten aber auf jeden Fall an den Leistungsaufschwung der vergangenen Woche anknüpfen. Insofern können sich Zuschauer und Fans auf eine packende Begegnung freuen. Den Abschluss des großen Heimspieltages übernimmt um 19 Uhr die zweite Herrenmannschaft um Trainer Timon M’Butu.

Zu Gast am Samstagabend ist dann die BG Viernheim/Weinheim III, gegen welche man unbedingt den nächsten Saisonsieg einholen möchte. Der Eintritt ist bei allen Spielen frei. Zuschauer sind herzlich willkommen.

Landesliga-Damen

Die Basketball-Damen des TSV Buchen mussten am Wochenende leider erneut eine Niederlage hinnehmen. Gegen den SG Mannheim II verlor man auswärts denkbar knapp mit 37:31. Dabei sah die Partie zunächst vielversprechend für die Grün-Weißen aus. Gleich die ersten Punkte gingen auf das Buchener Konto, und dank einer starken Defense ließen sich auch die gegnerischen Körbe an einer Hand abzählen.

Der Mannheimer Mannverteidigung begegneten die Spielerinnen aus Buchen mit einem schnellen Spiel und vielen Fastbreaks, weshalb sie gleich das erste Viertel mit 5:6 für sich entscheiden konnten. Diese Spielweise setzte sich im zweiten Viertel fort, dennoch musste man gerade zu Beginn um jeden einzelnen Punkt hart unter dem Korb kämpfen. Doch kurz vor der Halbzeitpause drehten die Buchenerinnen noch einmal richtig auf und es fiel ein Korb nach dem anderen, sodass man sich zur Hälfte des Spiels einen guten zehn Punkte Vorsprung erarbeitet hatte (13:23). Gewillt, das Spiel so fortzusetzen, startete man dann mit neuer Energie in die zweite Halbzeit, die allerdings anders lief als erwartet. In der Defense wurden im Vergleich zu den vorherigen Vierteln relativ viele Körbe zugelassen und auch in der Offense vielen die Punkte nicht mehr so leicht. Das hatte zur Folge, dass die Mannheimerinnen zum Ende des dritten Viertels auf fünf Punkte heranrückten und die Spieluhr ein Ergebnis von 24:29 anzeigte. Das vierte Viertel war es schließlich, das den Grün-Weißen den Sieg kostete. Nach einigen erfolglosen Angriffen und sechs Punkten der Gegner in Folge lag man zum ersten Mal seit Spielbeginn im Rückstand und schaffte es auch in den verbleibenden Minuten bis zum Spielende nicht, sich aus diesem zu befreien.

Doch noch knapp verloren

Das schlussendlich nach langer und zum Teil sehr deutlicher Führung doch noch so knapp verlorene Spiel, ist für die Damen rund um die Coaches Steffen Börkel und Jens Oberhauser natürlich ein herber Schlag – zu gern wäre man mit dem ersten Sieg in der neuen Liga im Gepäck zurück nach Buchen gefahren. Dennoch gilt gerade jetzt: Aufstehen und weitermachen, denn schließlich hat die Saison gerade erst begonnen. Der Fokus für Spielerinnen und Trainer liegt daher auf dem Heimspiel am kommenden Samstag, bei dem die Damen des TV Sinsheim zu Gast in Buchen sein werden.

Für den TSV spielten und punkteten: T. Bernhard (13), I. Eckstein (7), M. Mathes (5), A. Sandorova (2), M. Eckstein (2), A. Götzinger (1), J. Palzer (1), A. Lang, H. Heydler, A. Wiener. ag

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018