Ein Spieltag gegen ganz starke Teams

Das Herren-50-Team trat gegen den TSV Künzelsau I an. Nur Roland Herrmann konnte sein Einzel mit 2:6, 6:7 einigermaßen ausgeglichen gestalten, während Jürgen Fricke, Klaus Hellinger und Ulrich Löffler jeweils deutlich verloren. Auch die Doppel gingen klar an die Gäste, was schließlich eine 0:6-Niederlage bedeutete.

Die Herren-60-Mannschaft trat auswärts beim TC Hechingen an. Kurzen Prozess machten hierbei Ivo Roubal mit 6:0, 6:0 und Egon Höfling mit 6:2, 6:2. Wie gewohnt „mogelte“ sich Ivan Ptak in den Matchtiebreak und siegte letztendlich mit 6:4, 3:6, 10:7. Alois Ansmann kämpfte wie immer wacker gegen einen starken Gegner , verlor dann aber unglücklich im Match-Tiebreak. Auch Herold Spang musste in den Match-Tiebreak, weil er nach gewonnenem ersten Satz leichtsinnig wurde und am Schluss mit Glück den Match-Tiebreak mit 10:8 gewann. Zu Norbert Wonneberger sagte der Gegner vor dem Spiel: „Wenn du gewinnen willst, musst du rennen“. Der tat das dann auch und gewann mit 6:2, 6:0. So war das Match bereits nach den Einzelbegegnungen entschieden. Verletzungsbedingt spielte dann nur noch das Doppel Kern/Spang, das sich zu einem knappen 7:6, 7:5-Sieg kämpfte. Mit diesem 7:2 Sieg ist der angestrebte Klassenerhalt bereits gesichert.

Die ausnahmslos niedrigeren LK-Werte der SPG Allmersbach/Unterweissach I ließen für die Herren 65 Mannschaft bei ihrem Auswärtsspiel nichts Gutes ahnen. Tatsächlich gingen alle Einzel glatt an die Gegner: Klaus Hambrecht verlor schließlich mnit 0:6, 0:6, Karl-Heinz Moschüring mit 0:6, 4:6, Kurt Roth mit 5:7, 0:6 und Christian Bulenda mit 6:7, 3:6. Auch die Doppel brachten keine Verbesserung und so stand am Ende eine deutliche 0:6-Niederlage.

