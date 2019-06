der vorsitzende des VfR Waldkatzenbach, Uwe Bornmann, teilte mit, dass der neue Bike-Park fertiggestellt sei und seiner Bestimmung übergeben werde, und zwar am 22. Juni um 12 Uhr eröffnet dieser offiziell seine Pforten und steht ab diesem Zeitpunkt großen wie kleinen Bikern zur Verfügung. Entsprechend den Regeln können sich dann kleine wie große Biker dort austoben, trainieren und an der Technik feilen. Der Bike-Park sei ein „weiterer Meilenstein in der Nachwuchsarbeit“ der Radtrainer, vielleicht hilft die erweiterte Trainingsmöglichkeit bereits beim nächsten Rennen der Kids beim MPDV-Cup am 30. Juni bei der Pfingstbergschule in Mannheim.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.06.2019