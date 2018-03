Eine Saison der Rekorde

Anzeige

Man sollte annehmen, dass das Motto der Herrenmannschaft der Seckacher Sportkegler „The same procedure as last week“ lautet. Nur so kann man das Wirken der SV-Herren beschreiben. Woche für Woche das gleiche: Spielen, gewinnen, Sieg feiern. Auch im letzten Spiel der Saison 2017/18 sind sie nicht davon abgewichen.

Auch dieses Mal haben sie dem Gegner in Denkendorf durch ihre fantastische Mannschaftsleistung keine Chance gelassen. Das Spiel TSV Denkendorf gegen SV Seckach endete mit 2:6 Punkten und 3043:3202 Holz. Gespielt haben: Christopher Karle 524; Markus Münnich 530; Rainer Miesch 531; Reinhold Winter 532; Florian Arthofer 529 und Jürgen Retter 556 Holz.

Beste Auswärtsmannschaft

Es war eine geniale Saison, an deren Ende die Meisterschaft steht und der Aufstieg in die Regionalliga (wir berichteten): Meister mit acht Punkten Vorsprung; von 36 möglichen 30 Punkte geholt; alle Heimspiele gewonnen; in Backnang einen neuen Bahnrekord aufgestellt; mit 3354 Holz die beste Auswärtsmannschaft der Saison, all dies in 18 Spieltagen geschafft – das gibt es nicht oft im Kegeln.