Einmal gewonnen, einmal verloren

TSV Buchen – Schönau 77:59

TSG Wiesloch – TSV Buchen 69:66

In den zurückliegenden zwei Spielen mussten die Basketballer des TSV Buchen neben einem überzeugenden Heimsieg gegen den Oberliga-Absteiger aus Schönau (77:59) auch eine bittere Niederlage bei der TSG Wiesloch I (69:66) einstecken. In beiden Spielen trat man vor allem auf der Centerposition ersatzgeschwächt an, so dass im Heimspiel Patrick Götzinger und in Wiesloch Robin Hotel aus der zweiten Mannschaft den Kader ergänzten. Neben einer überzeugenden Mannschaftsleistung zeigte im Heimsieg gegen Schönau vor allem Jochen Lemp in Hälfte zwei, wie wichtig er für das Team ist. Brandgefährlich von der Dreipunktelinie brachte er die Gäste immer wieder zur Verzweiflung und steuerte mit 24 Punkten einen wichtigen Beitrag zum Erfolg bei.

Im Auswärtsspiel gegen Wiesloch war man lange Zeit knapp in Führung, konnte dieser aber trotz einer sehenswerten Leistung von Jonas Steinbach (22 Punkte, sechs Dreier) leider nicht bis zum Ende der Partie halten.

Zwar zeigte man in einzelnen Szenen immer wieder, dass man derzeit mit Recht den zweiten Tabellenplatz innehat, allerdings spielte man viel zu häufig zu hektisch und ohne die nötige Cleverness gegen eine aggressive Wieslocher Verteidigung. Das Resultat war eine bittere Niederlage am Ende.

Trotz der Niederlage hat Buchen bei 12 Siegen aus 16 Spielen die Vizemeisterschaft noch selbst in der Hand. Allerdings darf man sich dafür nicht mehr all zu viele Ausrutscher erlauben. Dagegen scheint der Tabellenführer, die KuSG Leimen, bereits uneinholbar weit vorne und kann bereits im nächsten Spiel, am 16. März, ausgerechnet gegen Buchen vorzeitig die Meisterschaft feiern. Bis dahin haben die „Skyhookers“ spielfrei. Für all diejenigen, die nicht zwei Wochen lang auf Basketball verzichten können, und das Fastnacht-Loch am Faschingssamstag überbrücken wollen, wartet am Samstag, 2. März, ein Highlight in der Sport- und Spielhalle Buchen: Erstmals nimmt der TSV Buchen an der Ü-35-Baden-Württemberg-Meisterschaft teil.

Zu Gast sind neben dem Team der BG Viernheim/Weinheim auch die Mannschaft des TV Konstanz. Los geht es um 11.30 Uhr mit dem Spiel TSV Buchen gegen BG Viernheim/Weinheim. Im Anschluss spielen um 13.30 Uhr der TV Konstanz gegen die BG Viernheim/Weinheim, ehe um 15.30 Uhr der TSV Buchen auf den TV Konstanz trifft. Im Lager der Buchener Basketballer ist man bereits sehr gespannt darauf, inwieweit man mit den Basketballgrößen aus Viernheim/Weinheim und Konstanz mithalten kann. Der Eintritt ist frei. mas

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.03.2019