Endkampfteilnahme für Geschwisterpaar

Anzeige

Jennifer Seher begann hochkonzentriert. Beim ersten Wurf drehte sie schnell und der Abwurf gelang. Dieser Wurf war so etwas wie ein „Befreiungsschlag“ nach zwei schweren Jahren, in denen eine Verletzung die andere ablöste (unter anderem ein Kapselriss an der rechten Hand). Sehers Diskus landete bei 46,05 Meter. Mit dieser neuen persönlichen Bestleitung war Jennifer Seher ihrem Ziel, der Endkampfteilname, sehr nahe. In den weiteren Würfen des Vorkampfes war Jennifer Seher stabil, konnte sich aber nicht mehr steigern. Dennoch stand sie sicher unter den besten Acht im Endkampf. Zwar gab es auch hier keine weitere Steigerung in der Weite, doch allen Würfen merkte man an, dass Jennifer Seher wieder bei ihrer alten Stärke angelangt ist. Alle ihre sechs Würfe waren technisch sehr gut.

Mit dem sechsten Platz im Endklassement war Jennifer Seher sehr zufrieden. Ein Blick in die Ergebnisliste zeigt, dass zwischen Platz zwei und sechs nur etwa ein Meter lag. Das ist im Diskuswurf alles andere als viel. Es siegte Amelie Döbler mit 51 Metern.

Die Qualifikation zur Teilnahme in der männlichen Klasse U18 war Patrick Seher bereits im vorigen Jahr mit 54 Metern als noch M15-Jähriger mit dem ein Kilogramm schweren Gerät gelungen. Jetzt, in der U18, galt es, sich auf 1,5 Kilogramm schwere Scheibe umzustellen. Diese Herausforderung gelang Patrick Seher gut. Auch wenn er nicht ganz an die Weite der Winterwurfveranstaltung in Igersheim (42,54 Meter) herankam, erreichte er mit 41,97 Metern wie seine Schwester bereits im ersten Durchgang den Endkampf. Hier konnte auch er sich nicht mehr steigern und belegte am Ende den siebten Platz. Für das Geschwisterpaar Seher waren die Wettkämpfe in Halle ein gelungener Einstand in die Saison. Am kommenden Wochenende stehen beide bei den Baden-Württembergischen Winterwurfmeisterschaften wieder im Diskusring und möchten dabei ihre Weiten weiter steigern. hl

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.03.2018