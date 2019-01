Er brennt für den Sport und fährt der Konkurrenz davon

Für den Nachwuchspiloten Oskar Wolf vom Motorsportclub Schefflenz im ADAC ging 2018 eine sehr erfolgreiche MX-Saison zu Ende. Zahlreiche Rennwochenenden standen im Terminkalender und Oskar Wolf reiste, natürlich mit seinem Vater, durch ganz Deutschland zu den einzelnen Rennveranstaltungen. Wegen Terminüberschneidungen musste er gleich zwei Rennen an unterschiedlichen Orten an einem Wochenende bestreiten. Er war eingeschrieben in der MX-MSR- Motor-Sport Ring Serie und in der XC German-Cross-Country Serie, jeweils in der Jugendklasse bis 65 ccm Maschinen. Wolf fuhr dabei eine modifizierte KTM SX 65 Jugend-Motocross Maschine mit überarbeitetem Fahrwerk und einem leistungsgesteigerten Motor.

In der MSR-Meisterschaft war Oskar Wolf das Maß der Dinge und unaufhaltbar auf dem Vormarsch. Sensationell und souverän zugleich gewann Oskar Wolf mit Abstand alle acht MSR-Läufe und erzielte somit in der MSR Meisterschaft in der Jugend-Klasse bis 65 ccm die maxmale Anzahl an Meisterschaftspunkten und stand zum Saisonende als Jugendmeister 2018 auf dem obersten MSR-Podestplatz. In der XC-GCC-Serie war Oskar Wolf auch sehr erfolgreich, in der XC Wild-Child Jugendklasse bis 65 ccm, auch hier lag die Meisterschaft für Oskar im Focus. Mit zwei kämpferischen Laufsiegen in Walldorf/Werra und besonders bei seinem Heimrennen in Schefflenz und weiteren zweiten Plätzen fuhr Wolf eine phantastische GCC Saison und stand bei der großen GCC-Meisterschaftsfeier in Bühlertann auf dem beachtlichen zweiten Podestplatz der Meisterschaft in der XC Wild-Child Serie bis 65 ccm.

Mit diesen tollen Ergebnissen, als MSR-Meister und GCC Vize-Meister qualifizierte sich Oskar Wolf auch für das Cross-Finales, ein Jugendverband wobei die ersten zwei Jugendpiloten einer Meisterschaftsserie bundesweit in Hartenholm bei Hamburg ein Rennen fuhren. Hierbei belegte Oskar Wolf, bei einem starken Starterfeld den 15. Platz.

Bestens vorbereitet

Außerdem startete Oskar Wolf auch bei den Internationalen MX-Master-Kids-Rennen in Verdon (Frankreich) und belegte dabei bei 30 Startern den beachtlichen 14. Platz.

Oskar Wolf hatte sich auch bestens auf die Rennsaison 2018 vorbereitet, an Ostern nahm er in Ungarn beim Trainingslehrgang mit Kornel Nemeth teil. Auch die Trainingsunterstützung des MSC Schefflenz mit dem Jugendtraining, das im Sommer, jeweils am Dienstag, unter Anleitung erfahrener Trainer abgehalten wird, zeigte bei Oskar Wolf eine große Wirkung. Das Dienstagstraining spiegelt sich auch hinsichtlich sensationeller Ergebnisse der MSC-Jugend wider.

Mit dieser erfolgreichen Rennsaison bedankte sich Oskar Wolf auch bei seinen Sponsoren, die ihn in der Saison 2018 unterstützen.

In diesem Jahr wechselt Oskar Wolf hochmotiviert in die nächst höhere 85-ccm-Kategorie und bestreitet damit erneut die MSR- und GCC-Events in der kommenden Saison 2019. hawa

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019