Erfolgreich in die Saison gestartet

Zu ihrem vorgezogen Saisonstart in Meckenbeuren in der Württembergliga reisten die Tennisherren 55 des TSV Weikersheim mit gemischten Gefühlen an, war man durch die Verletzung einer der erfolgreichsten Punktesammler der letzten Jahre doch gehandicapt.

Unglücklich unterlegen

In den ersten Spielen verloren Herold Spang und Peter Weinberger jeweils den ersten Satz, sie setzten sich

...

Sie sehen 42% der insgesamt 927 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.06.2010