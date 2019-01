Erfolgreicher Auftakt

850 Karatekämpfer aus elf Nationen trafen sich am Wochenende in der Ring-Arena am Nürburgring. Im Rahmen eines internationalen Karateturniers traten sie in verschiedenen Altersklassen gegeneinander an. Beim Turnier, das der Mayener Verein „Sen 5“ im „Jeder-gegen-Jeden“-Modus ausrichtete, kämpften die Karateka um den Sieg und sammelten auf hohem Niveau Erfahrungen. Bei diesem hochrangigen Turnier waren auch zwei Sportlerinnen der Sportkarateabteilung Eintracht Walldürn als Mitglieder des baden-württembergischen Landeskaders dabei. So belegte Ula Duschek einen zweiten Platz im Kumite, während ihre Schwester Silvia sich zum Einzug ins Poolfinale der starken Konkurrenz geschlagen geben musste. Im Bild Silvia Duschek (Zweite von links), Ula Duschek (Dritte von links) zusammen mit den Trainern Jörg Märker und Sara Djapa. sti/Bild: Stieglmeier

