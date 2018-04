Erfolgreiches TV-Quartett

Die erfolgreichen Triathleten aus Bad Mergentheim (von links): Thomas Tietz, Simone Kuhn, Pauline Bauer und Manuel Scheurer. © Rainer Tietz

Vier Mitglieder der Tria-Gruppe des TV Bad Mergentheim bestritten in Neckarsulm einen Sprint-Triathlon. Bei hochsommerlichen Temperaturen gingen 72 Athleten auf die 500 Meter lange Schwimmstrecke, die 20 Kilometer Raddistanz mit 400 Höhenmetern und die anspruchsvollen fünf Laufkilometer in den Weinbergen. Die Starter hatten es in dem hochkarätigen Feld mit Bundesliga-Startern sowie Landes- und

...

Sie sehen 29% der insgesamt 1423 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.04.2018