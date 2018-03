Erfolgsgeschichte „Coffee-Stop“

Anzeige

Dort heißt es sinngemäß: „Wenn die Selbstverpflichtung der Unternehmen sich für die Menschenrechte am Arbeitsplatz einzusetzen nicht ausreicht, werden wir gesetzlich tätig werden“.

Auf der Tagesordnung stand in diesem Jahr die Entscheidung über eine Spende von 2000 Euro.

Die Mitgliederversammlung beschloss mehrheitlich, das Geld hälftig an ein Projekt in Osttimor und an den Verein Vorbachmühle zu überweisen. Letzterer hat Verbindung zu Wasserprojekten in Afrika und unterstützt die Eingliederung ehemaliger Strafgefangener in Kenia. In Osttimor wird das Geld für die Sanierung eines Krankenhauses gebraucht und für Medikamente.

Die weitere Gestaltung und Sanierung des Streckerhauses war ein Thema beim Ausblick auf das laufende Jahr.

Nachdem die Fenster verputzt und Risse in der Fassade geglättet sind, steht nun die Gestaltung der Außenfassade und ein neues Ladenschild auf dem Arbeitsplan.

Schließlich feiert der Weltladen im nächsten Jahr sein zehnjähriges Bestehen.

Mit einer Bildershow und angeregten Gesprächen fand die Versammlung ihren Abschluss.

