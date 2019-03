Eric Grasmeier holt souverän Gold

Nach dem überzeugenden Saisonstart der Jugend und Junioren des Karateteams Iuventus-Team Franken auf der Landesmeisterschaft der U16 und U18 Anfang des Jahres, zeigten jetzt die Kinder U10 und Schüler U12/U14 des IT Franken ihr Saison-Debüt.

Angelika Böhrer, Achim Henn, Katrin Spatzier und Ilona Ilzhöfer fuhren mit ihren Schützlingen zum Internationalen Barockcup nach Ludwigsburg in die schöne Rundsporthalle. Mit Sportlern aus dem ganzen In- und Ausland und den verschiedenen Bundes- und Landeskadern mischten die jungen Sportler des IT Franken vorn mitmischen.

Zum Auftakt kämpfte sich der jüngste im Bunde, Eric Grasmeier, im Wettbewerb „Kinder Kata Einzel Jungen“ erfolgreich durch seine Vorrunden. Verdient im Finale der besten Zwei holte er sich souverän die Goldmedaille.

Jonas Stadelmeier zeigte das erste Jahr bei den „Schüler B Kata Einzel Jungen“ sein ausbaufähiges Potenzial und kämpfte sich erfolgreich bis zum Kampf um den Einzug ins Finale durch. Hier unterlag er leider ganz knapp mit 2:1-Kampfrichterstimmen seinem Gegner aus Augsburg, ein guter vierter Platz war der Lohn für seine Mühen.

Ebenso erging es seinem Bruder Sebastian Stadelmaier bei den „Schülern A Kata Einzel Jungen. Nach erfolgreichen Vorrunden musste er sich am Ende mit einem guten fünften Platz zufrieden geben. Auch Aaron Henn kämpfte sich in „Schüler A Kata Einzel Jungen“ erfolgreich durch seine Vorrunden. Als Gruppensieger durfte er weiter um die Medaillenränge mitmischen und freute sich am Ende sehr über die hart erkämpfte Bronzemedaille. Sein Teamkollege Lennert Ilzhöfer belegte Platz neun.

