Erneut Erster im Medaillenspiegel

Sechs Nachwuchssportler des Iuventus-Team Franken machten sich mit ihren Betreuern auf den Weg nach Langenau zum „Regio Cup Ost“, Nachwuchsmeisterschaft des Karatelandesverbandes Baden-Württemberg für Kinder und Schüler. Hoch motiviert und gut betreut von Angelika Böhrer, Katrin Spatzier, Ilona Ilzhöfer und Achim Henn bestätigte das IT Franken mit dreimal Gold, zweimal Bronze und einem vierten Platz seine Spitzenposition in der Disziplin „Kata“ und belegte zum erneut den ersten Platz im Medaillenspiegel dieser Disziplin.

Neues Wertungssystem

Zum Auftakt starteten die Kata Teams: IT Franken I mit Aaron Henn, Sebastian Stadelmaier und Lennert Ilzhöfer erkämpfte sich die Bronzemedaille, IT Franken II mit Jonas Stadelmaier, Eric Grasmeier und Tom Keller belegten einen guten fünften Platz.

Diesmal lag der Medaillen-Fokus auf „Kata Einzel“. Das IT Franken gewann alle seine Kata Einzeldisziplinen: Eric Grasmeier dominierte ganz klar das Feld bei den „Kinder Kata Einzel Jungen“. Er gewann alle seine Runden deutlich. Sein Teamkollege Tom Keller wurde Sechster.

Bei den „Schüler B Kata Einzel Jungen“ kämpfte sich Jonas Stadelmaier Runde um Runde nach oben, und auch er durfte am Ende die wohlverdiente Goldmedaille in seinen Händen halten.

In der Disziplin „Schüler A Kata Einzel Jungen“ waren gleich drei Sportler des IT Franken am Start: Sebastian Stadelmaier durfte sich ganz oben auf das begehrte Siegertreppchen stellen, Aaron Henn freute sich über die Bronzemedaille und Lennert Ilzhöfer erkämpfte sich mit dem vierten Platz den letzten Pokal für das IT Franken an diesem Wettkampftag.

Das neue Wertungssystem wurde etwas angewandt, so dass statt der üblichen zwei dritten Plätze ein dritter und ein vierter Platz prämiert wurden. bö

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019