Erste Mannschaft setzt ihre Erfolgsserie in der Regionalliga fort

Für die ersten beiden Spieler lief es dabei nämlich nicht ganz nach Plan. Heiko Leber verlor seinen Mannschaftspunkt mit 520:535 Holz. Robin Kaltenbach erreichte zwar zwei Satzpunkte, aber auch er gab seinen Punkt mit 498:509 Holz ab. Besser lief es dann für die Mittelpartie. Christian Freymüller holte sich drei Satzpunkte und mit 541:506 Holz den Mannschaftspunkt. Ein grandioses Spiel zeigte wieder Torsten Leber. Er erspielte sich alle Satzpunkte und mit seinem Spitzenergebnis von 598 Holz sicherte er sich den Mannschaftspunkt.

Timo Leber setzte sich anschließend in drei Sätzen durch und holte mit 546:521 Holz den Punkt. Ebenfalls ein tolles Ergebnis erreichte Helmut Freymüller. Mit drei gewonnenen Satzpunkten und einem Durchgang mit 164 Holz reichte es am Ende mit 572:515 Holz für den Mannschaftspunkt.

Die Markelsheimer führen weiterhin die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an. Es folgen nur noch zwei Spiele.

Am kommenden Wochenende steht die nächste Runde des WKBV-Pokals an. Die erste Mannschaft spielt dabei am Samstag, 10. März, um 13 Uhr gegen den SV Heilbronn am Leinbach in Heilbronn.

1. Bezirksliga

TV Niederstetten – SKC Markelsheim 6:2 (3124:2978)

Für die zweite Mannschaft hat es dieses Mal nicht für einen Sieg gereicht. Schon im ersten Durchgang trumpfte die gegnerische Mannschaft stark auf, weshalb das SKC-Team schnell mit 100 Holz Differenz und 0:2 Punkten zurücklag. In der zweiten Partie holte sich Markelsheim nur einen Mannschaftspunkt. Im letzten Durchgang reichte es dann ebenfalls nur zu einem Mannschaftspunkt, was am Ende zu wenig war. Es spielten: Steffen Lehr 520, Andreas Mehburger 474, Alois Schneider 502, Eckhardt Kleefeld 481, Gerd Reißenweber 480 und Bruno Lang 521 Holz.

Bezirksliga C

SKC Markelsheim (g) – Goldene 13 Öhringen (g) 5:3 (2963:2890)

Schwach startete die Gemischte Mannschaft in ihr Spiel. Doreen Freymüller musste sich ihre Gegnerin trotz denkbar knapper Ausgänge ihrer Satzpunkte mit 473:491 Holz geschlagen geben. Für Stefan Kuhnhäuser lief es überhaupt nicht gut, weshalb er sich nach zwei Durchgängen durch Hans Kübler auswechseln lief. Bei dem lief es aber auch nicht, und so verloren die beiden klar mit 414:451 Holz.

In der zweiten Partie begann dann die Partie zu kippen. Michael Rumm setzte sich klar mit 511:467 Holz durch. Manfred Lehr erreichte den Mannschaftspunkt mit 525:499 Holz. Somit stand es 2:2, wobei die Markelsheimer mit 15 Holz führten. Juliane Neft erspielte sich anschließend zwar zwei Satzpunkte, musste sich aber ihrer Gegnerin mit 490:518 Holz geschlagen geben. Für Stefanie Freymüller lief es in der anderen Partie richtig gut. Sie erspielte sich alle vier Satzpunkte und holte mit einer persönlichen Bestleistung von 550 Holz den Mannschaftspunkt. df

