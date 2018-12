„Erste“ schlägt sich weiterhin sehr gut

Die Volleyballer der ersten . Herrenmannschaft des TSV Röttingen haben sich zum vierten Spieltag der Saison auf den Weg nach Hammelburg macht, wo die beiden Ligakonkurrenten TV/DJK Hammelburg II und TSV Großheubach auf die Röttinger Liganeulinge warteten.

TV/DJK Hammelburg II – TSV Röttingen 3:1 (22:25, 25:18, 25:13, 25:22). Röttingen startete konzentriert in das erste Spiel gegen die „Bundesligareserve“ aus Hammelburg. Durch variable Angriffe sowie auch durch hervorragende Abwehrleistungen stellte man seine eigene Spielstärke unter Beweis und gewann den ersten Satz mit 25:22 Punkten. Hammelburg wechselte den Zuspieler und nutzte seinen voll besetzten Kader. In den beiden folgenden Sätzen steigerten sich die Hammelburger deutlich. Dem TSV gelang es in dieser Phase nicht, entscheidende Akzente zu setzen. Die Saalestädter entschieden die Sätze zwei und drei deutlich für sich. Im vierten Satz bündelte der TSV Röttingen wieder seine Kräfte und kämpfte stärker um jeden Ball. Nun wurde auch im Block der eine oder andere Angriff der Gäste abgefangen. Schließlich verlor man aber den vierten Satz knapp mit 22:25 Zählern und musste deshalb alle drei Punkte an der Saale lassen.

TSV Röttingen – TSV Großheubach 3:1 (16:25, 25:15, 25:17, 25:14). Gegen den TSV Großheubach fand das Röttinger Team zunächst nicht zu seinen Rhythmus. Das Team verlor näch häufig schlecht gelösten Spielsituationen, mangelnder Konsequenz im Angriff und gehäuften Fehlern im Aufschlag den ersten Satz sehr deutlich mit 16:25. Nach klarer Ansage durch Coach Gehringer gelang es im zweiten Satz, die vorherige Spielleistung auszublenden. Röttingen stabilisierte sich zunehmend. Der TSV zeigte jetzt harte Angriffe über alle Positionen, stellte starke Blocks, um den gegnerischen Angreifern ein Durchkommen beinahe unmöglich zu machen. Durch passendes Stellungsspiel holte nun auch die Röttinger Abwehr viele Punkte. Der zweite Satz ging hochverdient mit 25:15 an die Jungs von der Tauber. Dieser „Flow“ setzte sich auch im dritten und vierten Satz fort, die mit 25:17 und 25:14 endeten.

Für den TSV spielten: Florian Weinberger, Jochen Franz, Luca Mehring, Jani Hein, Timo Fries, Tutti Ott, Leon Nast, Hannes Dollmann, Lorenz Dollmann und Quintus Gohsrich.

Heimspieltag

Lange ausruhen können sich die Herren I aus Röttingen allerdings nicht. Am Samstag, 15. Dezember, treffen sie ab 15 Uhr in der Schulturnhalle in Röttingen auf den Jahn 1892 Würzburg sowie die TuS Frammersbach. Nach bisher sechs Siegen in acht Spielen hätten die Röttinger nichts gegen den einen oder anderen Sieg vor heimischer Kulisse einzuwenden, um sich von den drei Abstiegsrängen endgültig abzusetzen.

Zweite Mannschaft führt klar

TV Faulbach II – TSV Röttingen II 0:3 (7:25, 17:25, 23:25).

TSV Röttingen II – TV Gut-Heil Hasloch 3:0 (25:20, 25:15, 25:16).

Weiterhin ohne Spielverlust und Satzverlust ist die zweite Herrenmannschaft des TSV Röttingen in der Kreisliga. Am Wochenende wurde hier bereits ein Spieltag der Rückrunde vorgezogen. Mit breitem Kader reisten die Röttinger in den Spessart, um sich mit Gastgeber Faulbach und Hassloch zu messen.

Erstmals in dieser Saison konnte der TSV auf Routinier Steffen Kammleiter im Mittelblock zurückgreifen. Dank einer sehr guten Annahme und eines glänzend aufgelegten Liberos Michael Kreusser gelang es Kapitän Jannik Rein auf Seiten der Röttinger, die eigenen Angreifer immer wieder in Szene zu setzen. Mit harten Angriffsschlägen und gezielten Lobs beherrschte die Mannschaft die Gegner in beiden Spielen deutlich. Druckvolles Aufschlagspiel sorgte zudem dafür, dass die gegnerischen Mannschaften nicht gut in den Spielaufbau kamen. Besondere auch die eingewechselten Leon Mitnacht und Jonas Mehring punkteten mit gefährlichen Aufschlägen. Deshalb war auch der Tabellenzweite Hassloch nur bis jeweils zur Mitte des Satzes in der Lage, richtig gegenzuhalten.

In der Rückrunde hat die Mannschaft nun nur noch vier Spiele, so dass sie sich berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die Bezirksklasse machen darf.

Für den TSV spielten: Michael Kreusser, Simeon Baumann, Moritz Weber, Steffen Kammleiter, Leon Mitnacht, Nico Schulz, Thomas Bergold, Jannik Rein, Andreas Philipp, Jonas Mehring. bd

