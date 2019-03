Es hagelte förmlich Bestleistungen

Die LG Hohenlohe präsentierte sich stark beim Hallensportfest in Mannheim. Mit über 250 Kindern der Klassen U14 und U12 war das Hallenmeeting der MTG Mannheim von Platz und Zeitplan am Limit, aber es lief reibungslos. Besonderer Reiz war der Vier-Kampf der Klasse U12 – Jahrgang 2018 bis 2010, der aus 50 Meter, Weitsprung, 600 Meter und Ballwurf im Freien bestand. Eine Mannschaftswertung, bei der von vier Athleten nur je eine Disziplin gewertet wurde, brachte eine zusätzliche Motivation. Die LG war hier mit einer starken Truppe von Athleten des TV Niederstetten und des 1. FC Igersheim am Start und wollte vorne mitmischen.

Alle trainieren auch vereinsübergreifend in der Talentfördergruppe der LG und zeigten, dass sie mit den Athleten der MTG Mannheim mithalten können. Man begann mit dem Weitsprung, und, wie so oft zu Saisonbeginn, hagelte es nur so an Bestleistungen.

Blanka Herrmann sprang 3,56 Meter, Kathleen Florek 3,65 Meter und Nelly Breunig sogar 3,75 Meter. Es folgte der Schlagball zu dem es ins Stadion ging. Hier hatten Nelly Breunig (28,50 Meter), Stella Endres (24,50 Meter), Faina Hofmann (24,50 Meter) und Hellen Kohlschreiber (22,50 Meter) die weitesten Wurfweiten der LG bei den Elfjährigen. Bei den Zehnjährigen waren es Stella Endres mit 24,50 Meter und Martina Ghidelli mit 22 Meter. Beim Sprint über 50 Meter gab es wieder zahlreiche Bestleistungen. Die schnellsten LG-Läuferinnen waren Nelly Breunig 8,01 Sekunden, Kathleen Florek 8,19 Sekunden und Hellen Kohlschreiber 8,49 Sekunden. Beeindruckend auch das Ergebnis von der erst neunjährigen Maren Korn mit 8,80 Sekunden, damit war sie die drittschnellste Sprinterin aller 14 W10-Athleten. Es folgte dann der 600 Meter Lauf.

Zeitlauf dominiert

Die neunjährige Jule Schwab dominierte ihren Zeitlauf und siegte in 2:19,94 Minuten. Die trainingsfleißige Lara Blagojevic beeindruckte mit der fünftschnellsten Zeit von 2:22.76 Minuten aller W10-Athleten. Die schnellsten LG-Mädchen waren aber Alice Ghidelli in 2:10,42 Minuten und Nelly Breunig in 2:1091 Minuten. Im Vier-Kampf der Klasse W11 errang Nelly Breunig den zweiten Platz, Hellen Kohlschreiber den 9. Platz, K. Florek den 10. Platz, Faina Hofmann den 12. Platz, Alice Ghidelli den 13. Platz und Blanka Herrmann den 14. Platz.

Bei den Zehnjährigen belegte den dritten Platz Jule Schwab, den vierten Platz Stella Endres, den sechsten Platz Maren Korn, den siebten Platz Lara Blagojevic und den achten Platz Martina Ghidelli.

Für die Mannschaftswertung wurden die vier besten Ergebnisse je Disziplinen pro Verein genommen. So kam die Mannschaft mit Nelly Breunig, Kathleen Florek, Blanka Hermann und Alice Ghidelli auf den 1. Platz. Stella Endres, Maren Korn, Hellen Kohlschreiber und Faina Hofmann belegten am Ende Rang fünf.

Bei den Jungs durfte Benjamin Florek für seinen sechsten Platz zur Siegerehrung in der Klasse M11. Mit dem Sprint von 8,42 Sekunden und dem Weitsprung von 3,51 Meter hatte er seine besten Ergebnisse.

In der Klasse M10 belegte David Bähr den elften Platz. Auch bei ihm waren Weitsprung mit 3,38 Meter und der Sprint in 8,73 Sekunden seine besten Ergebnisse. Elias Quandt kam auf den 15. Platz, er kam im Weitsprung auf 3,18 Meter und im Sprint 9,13 Sekunden.

Mit bis zu 50 Athleten in der Klasse U14 waren es große Teilnehmerfelder. Helen Korn belegte mit 7,40 Meter im Kugelstoß den zweiten Platz. Über die 60 Meter Hürden schaffte es Helen Korn in den A-Endlauf und belegte in 11,20 Sekunden den fünften Platz.

Alea Menikheim erreichte über die 60 Meter den B-Endlauf, in dem sie dann in 9,39 Sekunden den achten Platz belegte. Der Weitsprung wurde auf zwei Anlagen ausgetragen in der Rangfolge kam Alea Menikheim mit 4,11 Meter auf den 10. Platz und Helen Korn mit 3,94 Meter auf den 14. Platz.

Marie Brand beendete die 800 Meter nach 2:50,27 Minuten, was den fünften Platz einbrachte, und Alea Menikheim belegte nach einem langen Tag in 3:04,47 Minuten den siebten Platz.

