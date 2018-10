Es regnet viele Medaillen

Nach der langen Sommerpause startete das Iuventus-Karate-Team Franken optimal vorbereitet und hoch motiviert in seinen ersten Wettkampf in diesem Herbst. Gut betreut von Angelika Böhrer, Steffen Denzer, Katrin Spatzier, Ilona Ilzhöfer, so wie Achim und Moni Henn erkämpften sich die jungen Sportler des IT Franken bei den diesjährigen stiloffenen Kinder- und Schülerlandesmeisterschaften des Karatelandesverbandes Baden-Württemberg in Eppingen zwei Landes- und einem Vizelandesmeistertitel und zwei Bronzemedaillen.

Zum Auftakt dieser Landesmeisterschaft starteten die Kata Teams: Das vorzeige „Schüler Kata Team Jungen“ des IT Franken mit Neal Denzer, Nick Henn und Sebastian Stadelmaier konnten an ihre Erfolge der letzten Jahren übergangslos anknüpfen und erkämpften sich zum vierten Mal in Folge souverän den Landesmeistertitel. Auch das Schüler-Kata-Team IT Franken 2 mit Aaron Henn, Jonas Stadelmaier und Lennert Ilzhöfer konnte sich gegen die Konkurrenz behaupten und durfte sich mit dem Vize-Landesmeistertitel schmücken.

Erfolgreich auch in Einzeln

Durch Mannschaftsgold beflügelt machten sich die Sportler des IT Franken an die Mission Medaillengewinn in den Einzeldisziplinen: Eric Grasmeier zeigte sich bei den „Mini Kids Kata Einzel Jungen“ optimal in Form und ließ sich von der Konkurrenz nicht beeindrucken. Nach klaren Siegen in der Vorrunde stand Eric Grasmeier am Ende verdient im Finale der besten Zwei und lies sich den wohlverdienten Landesmeistertitel nicht mehr nehmen.

Bei den „Kinder Kata Einzel Jungen“ war Jonas Stadelmaier für das IT Franken am Start und sicherte sich die verdiente Bronzemedaille. Aaron Henn kämpfte sich durch sieben harte Runden bis ins Kleine Finale der „Schüler B Kata Einzel Jungen“ vor. Durch einen kleinen Wackler musste er sich am Ende diesen harten Wettkampfes mit 2:3 Kampfrichterstimmen um den 3. Platz knapp geschlagen geben. Sein Teamkollege Lennert Ilzhöfer zeigte mit seinem guten 7. Platz sein ausbaufähiges Potenzial.

Unter großer Konkurrenz aus dem ganzen Landesverband mussten sich Nick Henn, Neal Denzer und Sebastian Stadelmaier bei den „Jungen“ und Hannah Vogt bei den „Mädchen“ in der Altersklasse „Schüler A“ beweisen. In langen und anstrengenden Vorrundenkämpfen konnten die vier mit ihrem hochwertigen Kata Programm aus dem Goju-Ryu und Shito-Ryu beeindrucken: Am Ende durfte sich Neal Denzer über die hart erkämpfte Bronzemedaille freuen.

Hannah Vogt verlor leider denkbar knapp mit 2:3 Kampfrichterstimmen um Platz drei und musste sich am Ende mit dem 5. Platz zufrieden geben. Nick Henn und Sebastian Stadelmaier belegten jeweils den 7. Platz. itf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018