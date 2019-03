Fabian Niermaier ist der Rückhalt beim TSV-Erfolg

TSV Buchen – B. Wimpfen/B. 20:17

Buchen: Nirmaier (Tor), Djapa (Tor), Kraft, Gremminger, Weber R., Große (2), Klajda (1), Omrcanin (6), Weis (1), Schmitt (2), Röckel (3/1), Weimer (4), Dosch (1).

Um die aktuelle Tabellensituation der Buchener Handballherren in der Bezirksliga zu beurteilen, ist keine große Wissenschaft nötig. Jedes Spiel gewinnen und am Ende steht die erste Bezirksligameisterschaft der Buchener Vereinsgeschichte. Zu Gast war der denkbar schwerste Kontrahent: Die HSG Bad Wimpfen/Biberach marschierte bis vor kurzem weitgehend unangefochten durch die Liga. Die Nerven flattern aber anscheinend immer dann, wenn es in harzfreie Hallen geht. Doch davon war zunächst nichts zu sehen, denn die Gäste führten 4:1. Die Hausherren glichen die Partie nach knapp 20 Minuten aus und sogar mit 9:7 in Führung. Die Torhüter Wojciech Honisch für die HSG und Fabian Nirmaier im Buchener Gehäuse lieferten sich ein Privatduell im Entschärfen selbst klarster Einwurfgelegenheiten. Der TSV zeigte sich dann aber vor der Halbzeit doch noch etwas Treffsicherer und lag zur Pause mit 11:8 vorne.

In den zweiten Durchgang starteten die Buchener bärenstark. Eine überragende Defensive, angeführt von Fabian Nirmaier im Tor und seinen Vorderleuten um Kai Dosch und Simon Röckel ließ praktisch nichts zu. Stück für Stück zog der TSV davon und lag schon nach wenigen Minuten der zweiten Hälfte mit 15:9 in Front. Ein Team-Time-out von TSV Coach Sebastian Wiener unterbrach die kleine Wimpfener Aufholjagd beim 16:13 und gab den Startschuss zur wohl verrücktesten Schlussviertelstunde jüngeren Buchener Handballgeschichte. Mit Handball für Schöngeister hatte dies allerdings wenig zu tun.

Die Halle allerdings kochte und Zuschauer wie Spieler waren elektrisiert von der Atmosphäre auf dem Platz. Kai Dosch und Janik Weis rackerten im Abwehrverbund und durften dann im Angriff den Schlusspunkt setzen , und zwar zum 20:17.

Trainerfuchs Toskic nahm kurz vor Schluss noch einmal eine Auszeit und verhinderte somit die Chance des TSV, den direkten Vergleich bei einem möglichen Punktegleich-stand am Saisonende noch zu gewinnen. phk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019