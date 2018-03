Favoriten ins Schwitzen gebracht

Anzeige

Vor dem nächsten Gerät, den Ringen, motivierte Kapitän David Dittrich die Mannschaft nochmals, ihr komplettes Potenzial abzurufen. Die Hettinger Turner hatten in ihren Kürübungen zahlreiche Kraftelemente wie Hangwaage, Kreuzhang in verschiedenen Ausführungen, Stemme vorwärts in den Winkelstütz und Salto mit Schraube als Abgang.

Die stärkste Leistung zeigte David Dittrich mit der Tageshöchstwertung von 11,05 Punkten. Seine Mannschaftskammeraden Tobias Schmelcher (11), Lukas Schmidt (10,95) und Christoph Schmelcher (10,4) erbrachten alle die erwarteten Leistungen und waren dem Druck gewachsen. Dennoch ging der nächste Gerätesieg mit 43,45:43,4 Punkten, und damit hauchdünn, mit 0,05 Punkten Vorsprung, an die Gastgeber, wobei nicht alle Wertungen für die Turner vom FC nachzuvollziehen waren.

Nur ein Versuch am Sprung

Am Sprung forderte Trainer Michael Schmelcher höchste Konzentration von seinen Turnern, da diese nur einen Versuch hatten. Nicolas Heck (11,85) mit Tsukahara, Tobias Schmelcher mit Überschlag Salto (10,95), Pascal Briem (10,8) und David Dittrich (10,5) mit Überschlag halbe Drehung holten 44,1 Punkte. Wiederum ging der Gerätesieg an die TG Kraichgau mit 44,35 Punkten und nur 0,25 Punkten Vorsprung. Der erste Gerätesieg für die FC Turner wollte einfach nicht gelingen.

Am Barren holten Pascal Briem (11,45), Tobias Schmelcher (11,3), Nicolas Heck (10,55) und Noah Wörner (10,4) satte 43,7 Punkte. Allerdings ging auch dieses Gerät an die TG Kraichgau mit 44,75 Punkten.

Am Königsgerät, dem Reck, war es dann so weit. Der Gerätesieg war überfällig, und die FC-Turner holten durch abzugsfreie Übungen 41,2 Punkte mit den Elementen Überkehren Kamm- und Ristriesen, Riesen mit halber Drehung und Doppelsalto als Abgang.

Pascal Briem (10,7), David Dittrich (10,45), Tobias Schmelcher (10,45) und sein Bruder Christoph (9,85) ergatterten die Punkte und schlugen somit den Gastgeber mit 41,2:40,05 Punkten.

Am Schluss gewann die TG Kraichgau mit 259,70:254,3 Punkten. Das gesteckte Ziel der Leistungssteigerung wurde von den Hettinger Turnern erreicht, und Kapitän David Dittrich sagte bei der anschließenden Analyse: „Wir haben die Turner der TG Kraichgau richtig ins Schwitzen gebracht.“ schm

