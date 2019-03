FC Schloßau nach 12:0-Sieg „dreistellig“

Kreisliga

Mit dem rekordverdächtigen 18:1-Sieg gegen den SV Osterburken II verabschiedete sich der Kreisligist FC Schloßau im Dezember in die Winterpause – jetzt haben die „Ballermänner“ aus dem Odenwald wieder mit einem zweistelligen Kantersieg zugeschlagen: 12:0 hieß es am Sonntag gegen Hardheim/Bretzingen, schon zur Pause führte der Landesliga-Absteiger mit 8:0.

Der FC Schloßau stellt derzeit mit 82 Saisontoren den gefährlichsten Angriff der Kreisliga. Hierbei sind aber die 18 Treffer aus der Begegnung gegen die Osterburkener Zweite – aufgrund deren Rückzugs – nicht mit eingerechnet. Also: Das Team von Spielertrainer Christian „Kaiser“ Schäfer hat faktisch in 22 Rundenspielen stolze 100 „Buden“ gemacht. Das bedeutet einen Schnitt von 4,55 Toren pro Begegnung. Wie gut das ist, zeigt ein Blick auf diese Bilanz: Im Schnitt fallen „nur“ 3,5 Tore pro Kreisliga-Spiel – also von zwei Mannschaften erzielt. Der FCS markiert alleine schon 4,55 „Kisten“ pro Partie.

In den Top Ten der Kreisliga-Torjäger ist der FC Schloßau gleich dreimal vertreten: Lukas Brech (21 Treffer) als Zweiter hat mit Christian Schäfer (16) und Nico Stuhl (15) mehr als die Hälfte aller Schloßauer Tore erzielt. Die überdurchschnittliche Treffsicherheit des Aufstiegsaspiranten könnte noch zum Trumpf im Titelrennen werden: Das Tordifferenz gegenüber dem Ersten TSV Rosenberg ist um 15 „Kisten“ besser.

Kreisklasse A

Die Mannschaften der Kreisklasse A sind nicht ganz so treffsicher: Spitzenreiter SV Schlierstadt hat aber immerhin schon 3,66 Mal pro Begegnung eingenetzt. Der Gesamttoreschnitt der Liga pro Spiel beträgt aktuell 3,7.

Der höchste Sieg der Saison gelang am vorigen Wochenende dem Tabellenzweiten TTSC Buchen. Der Aufsteiger schickte die SpG Adelsheim/Oberkessach mit 7:0 nach Hause. Gleich fünf der sieben Tore fielen in den ersten 20 Minuten nach der Pause. Auch am torreichsten Spiel der Liga war der TTC Buchen beteiligt: 6:3 hieß es Ende September gegen den SV Hettigenbeuern.

Kreisklasse B1 und B2

In den B-Klassen „knallt“ es richtig: Durchschnittlich 4,3 Tore pro Spiel dürfen die Zuschauer in der B1 bejubeln, in der B2 sind es sogar 4,6.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019