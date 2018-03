FCC landet souveränen 4:0-Sieg

Anzeige

Nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeberinnen am Ball, das nächste Tor fiel allerdings erst in der 70. Minute. Nach einem weiten Pass legte Ramona Welzel den Ball in die Mitte auf die dort lauernde Martina Roth, die souverän zum 3:0 einnetzte. Im Anschluss an einen Eckball erzielte Annika Kapp mit einem sehenswerten Kopfballtor den Endstand zum 4:0 (75.).

Am Wochenende fahren die FC-Damen (21 Punkte) nach Westernhausen (Platz 4, 21 Punkte) zum direkten Tabellennachbarn und werden dort versuchen, den dritten Platz zu verteidigen. Anpfiff auf dem Sportplatz in Krautheim ist um 17 Uhr. fcc

