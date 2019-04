Die jungen Boxer der Knorr-Fit-Arena in Bad Mergentheim haben erfolgreich an der Jugendmeisterschaft in Ruit teilgenommen: Den ersten Platz belegte Eduard Noskow (38 kg). Den zweiten Platz schafften David Ehler (40 kg) und Dennis Riebel (48 kg), Dritter wurde Brian Harsch (Bild links). Sieger der württembergischen Meisterschaft in Ruit wurde Maxim Schmidt (63 kg, Bild rechts). Bild: Knorr-Fit-Arena

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.04.2019