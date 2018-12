Fit für den Start der Rückrunde

Im Januar und Februar können sich Mitarbeiter im Spielausschuss noch vor dem Rückrundenstart beim Badischen Fußballverband fit machen und ihr Wissen rund um die Organisation des Spielbetriebs auffrischen.

Das Seminar am 18./19. Januar 2019 richtet sich an Vereine mit Mannschaften in der Landes- und Verbandsliga. Am 1./2. Februar 2019 sind Spielbetriebsverantwortliche von Frauen- und Mädchenteams eingeladen.

Neben aktuellen Entwicklungen im Spielbetrieb stehen insbesondere die Themen DFBnet, Ergebnismeldung, Elektronische Postfächer, Vereinsverwaltungsprogramm, Gerichtsbarkeit, Rechts- und Verfahrensordnung, Schiedsrichtereinteilung, Vereinswechselbestimmungen, Rahmenplanung, Spielordnung und Gewaltprävention auf dem Programm. ka

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.12.2018