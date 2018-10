„Flugwetter“ lässt gute Weiten zu

Ideales Wettkampfwetter erwischten zum Saisonabschluss die Igersheimer Leichtathleten für ihren Werfertag. Über 70 Teilnehmer aus 39 Vereinen verteilten sich an die bestens hergerichteten und betreuten Wurfanlagen und warteten mit guten Leistungen auf. Insgesamt traten die Werfer über 200 Mal in die Ringe, was über 1000 Würfe und Stöße ergab, die von den Kampfrichtern gemessen werden mussten.

Diskus-Landestrainer Arthur Hoppe war anwesend, um speziell die Diskus- und auch Kugel-Wettkämpfe der männlichen Jugend U16 und U18 zu verfolgen. Zufrieden konnte er die Heimreise wieder antreten, denn seine Kaderathleten Tizian Noah Lauria (LG Filder) und Patrick Seher/Igersheim zeigten überzeugende Leistungen zum Saisonabschluss. Patrick Seher gewann im Diskus der Klase U18 mit 47,09 Meter. Die insgesamt beste Leistung des Tages gelang aber Tizian Noah Lauria im Kugelstoßen. Der 15-Jährige ließ die vier Kilogramm schwere Kugel auf 18,52 Meter fliegen und warf den Diskus auf 56,55 Meter. Damit unterstrich er eindruckvoll, dass er zur Zeit bester Werfer dieser Altersklasse in Württemberg ist. Luisa Wolfram vom FC Igersheim baute ihre Führung in der Württembergischen Bestenliste mit 37,25 Meter aus. Überzeugt haben jeweils mit dem Speer auch Jule Ulshöfer mit 33,40 Meter und Marlene Stegers mit 27,77 Meter.

Weite Anreisen hatten einige der Senioren auf sich genommen, um am Werfertag in Igersheim teilzunehmen. Darunter waren auch etliche Teilnehmer der Senioren-WM in Malaga. In Malaga warf er den Speer auf 41,08 Meter und sicherte sich damit die Bronzemedaille. In Igersheim bestätigte er die Leistung und kam auf 41,06 Meter.

Vereinsmeisterschaften

Einige Tage davor hatten die Igersheimer ihre Vereinsmeisterschaft ausgetragen. Hier waren über 90 Teilnehmer am Start. Es hagelte es nur so von Bestleistungen in allen Bereichen. In der Klase W12 gingen die Siege im Hammerwurf mit 23,08 Meter und Ballwurf mit 22,50 Meter an Lea Ehrenbrink. Wurfgewaltig bei W10 zeigte sich Faina Hofmann, die im Ballwurf 28.00 Meter erzielte. hl

Hier die Ergebnisse der Wurf-Vereinsmeisterschaft (alle Werfer ohne Vereinsnennung gehören dem FC Igersheim an).

Männer – Kugelstoß: 1. Benedikt Ledwig 9,64 Meter: – Hammerwurf: 1. Benedikt Ledwig 19,88. Männliche Jugend U20 – Kugelstoß: 1. Luca Bleckmann (TV Königshofen) 9,53. –Diskuswurf: 1. Luca Bleckmann 26,62. – Hammerwurf: 1. Luca Bleckmann 18,28. –Speerwurf: 1. Luca Bleckmann 33,24. Männliche Jugend U18 – Diskuswurf: 1. Patrick Seher 48,13. Jugend M14 – Kugelstoß: 1. Linus Rüttling (TV Königshofen) 8,78. – Diskuswurf: 1. Linus Rüttling 23,49. – Hammerwurf: 1. Linus Rüttling 17,93. – Speerwurf: 1. Linus Rüttling 25,85. – Ballwurf (200 Gramm): 1. Linus Rüttling 46,50. Jugend M13 – Diskuswurf: 1. Robin Dreyer 21,00 . – Speerwurf: 1. Robin Dreyer 29,31. – Ballwurf: 1. Jakob Seidel 21,00. Jugend M12 – Kugelstoß: 1. Ian Hochrein 6,07. – Diskuswurf: 1. Elias Koch 16,43, 2. Ian Hochrein 11,90, 3. Roman Schermutzki 11,85. – Hammerwurf: 1. Ian Hochrein 15,59. – Speerwurf: 1. Ian Hochrein 22,79, 2. Elias Koch 20,74, 3. Roman Schermutzki 14,65. – Ballwurf: 1. Ian Hochrein 31,50. Kinder M11 – Schlagball (80 Gramm): 1. Luca Belz 26,00, 2. Lennart Schübel 20,50. Kinder M9 – Schlagball: 1. David Bähr 21,00. Kinder M8 – Schlagball: 1. Kairon Scott Backes 23,50, 2. Julian Vogel 21,00, 3. Marcel Metzger 20,50. Kinder M7 – Schlagball: 1. Samuel Eißele 19,50, 2. Florian Freitag 13,00. Kinder M6 – Schlagball: 1. David Rass 13,00 2. Hannes Dietzel 12,00, 3. Ben Ottersen 9,50. Kinder M4 – Schlagball: 1. Michael Hönig 9,50, 2. Jonas Schwarz 2,00. Senioren M45 – Diskuswurf: 1. Helmut Seher 35,47. Senioren M80 – Diskuswurf: 1. Wilfried Hack 22,15. Weibliche Jugend U20 – Kugelstoß: 1. Laura von Baumbach (TV Königshofen) 7,26. – Diskuswurf: 1. Laura von Baumbach) 22,02. – Hammerwurf: 1. Laura von Baumbach 16,62. – Speerwurf: 1. Laura von Baumbach 24,35. Weibliche Jugend U18 – Kugelstoß: 1. Amanda Veith (TV Königshofen) 6,51. – Speerwurf: 1. Amanda Veith (TV Königshofen) 28,03. Jugend W15 – Diskuswurf: 1. Jule Ulshöfer 22,10. – Ballwurf: 1. Jule Ulshöfer 48,00. Jugend W14 – Kugelstoß: 1. Anna Hellinger 9,37, 2. Carlotta Peppel 8,56, 3. Tabea Schübel 6,37. –Diskuswurf: 1. Anna Hellinger 26,10, 2. Carlotta Peppel 17,23. – Hammerwurf: 1. Carlotta Peppel 18,21, 2. Tabea Schübel 16,54. – Speerwurf: 1. Anna Hellinger 33,32, 2. Carlotta Peppel 24,81, 3. Sophia Quenzer 22,41. – Ballwurf: 1. Anna Hellinger 45,50, 2. Carlotta Peppel 40,50, 3. Sophia Quenzer 28,50. Jugend W13 – Kugelstoß: 1. Madeleine Reuther 8,74, 2. Luisa Wolfram 7,49, 3. Marie Krug 6,23. – Diskuswurf: 1. Madeleine Reuther 23,11, 2. Luisa Wolfram 19,96, 3. Marie Krug 17,95. – Hammerwurf: 1. Luisa Wolfram 38,47, 2. Madeleine Reuther 31,47, 3. Marie Krug 25,29. – Speerwurf: 1. Madeleine Reuther 26,84, 2. Marie Krug 26,15, 3. Luisa Wolfram 25,29. – Ballwurf: 1. Madeleine Reuther 43,00, 2. Marie Krug 31,50, 3. Luisa Wolfram 30,00. Jugend W12 – Kugelstoß: 1. Helen Korn 6,81, 2. Alea Menikheim 5,82, 3. Lea Ehrenbrink 4,48. – Diskuswurf: 1. Helen Korn 15,12, 2. Alea Menikheim 10,55, 3. Lara-Sophie Dörr 10,18. – Hammerwurf: 1. Lea Ehrenbrink 23,08, 2. Helen Korn 20,37, 3. Alea Menikheim 15,96. – Speerwurf: 1. Alea Menikheim 17,10, 2. Helen Korn 16,89, 3. Lara-Sophie Dörr 6,70. – Ballwurf: 1. Lea Ehrenbrink 22,50, 2. Jana Knebel 21,00, 3. Fabienne Ferstl 19,00. Kinder W11 – Schlagball: 1. Helen Korn 29,50, 2. Alea Menikheim 27,00, 3. Katlyn Hellmann 14,00. Kinder W10 – Schlagball: 1. Faina Hofmann 28,00, 2. Nelly Breunig 24,00, 3. Sofie Berbig 23,50. Kinder W9 – Schlagball: 1. Martina Ghidelli 22,00, 2. Matthea Haas 18,50, 3. Lotta Braun 14,00. Kinder W8 – Schlagball: 1. Maren Korn 18,00, 2. Jule Schwab 18,00, 3. Feena Altmeyr 16,00. Kinder W7 – Schlagball: 1. Lena Knebel 14,00, 2. Tasnim Darwisho 9,00, 3. Lenya Sofie Olschewsky 7,00. Kinder W6 – Schlagball: 1. Ilaria Ghidelli 10,00, 2. Nele Manowski 8,50, 3. Lenja Röhling 6,50. Kinder W5 – Schlagball: 1. Beatrice Weber 5,50, 2. Emma Sackmann 5,50, 3. Mara Viater-Hofmann 4,50. Kinder W4 – Schlagball: 1. Maren Ulshöfer 5,00, 2. Leni Ehrlich 3,50. Kinder W3 – Schlagball: 1. Annika Dietzel (FC Igersheim) 4,00. Seniorinnen W40 – Kugelstoß: 1. Anja Ehrenbrink 6,38. Seniorinnen W45 – Kugelstoß: 1. Ute von Baumbach (TV Königshofen) 6,01. – Diskuswurf: 1. Ute von Baumbach 19,73. – Hammerwurf: 1. Ute von Baumbach 16,40. – Speerwurf: 1. Ute von Baumbach 15,51. Seniorinnen W60 – Kugelstoß: 1. Sigrid Preß 7,20.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018