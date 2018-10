Folgt nach dem Coup der nächste Streich? Die erste Herrenmannschaft des TSV Buchen spielt zur Prime Time gegen Horkheim I. Die Damenmannschaft ist spielfrei.

Was für ein Spiel am vergangenen Sonntag in der Audi-Stadt Neckarsulm. Um Punkt 19.21 Uhr war der Sieg gegen den haushohen Favoriten NSU Neckarsulm II perfekt, schon diesen Samstag will man den Erfolg gegen die TSB Horkheim II toppen. Die zweite Männermannschaft trifft in einem kleinen Derby auf die Landesliga Vertretung HSG Dittigheim-Tauberbischofsheim II.

Der Handballsamstag wird um 16 Uhr von der männlichen B-Jugend eröffnet. Nach zwei Siegen und einer Niederlage ist man solide in die Saison gestartet, man möchte gegen den direkten Konkurrenten TSG Schwäbisch Hall die Niederlage vom Hinspiel wett machen. Mit 6:0 Punkten ist die zweite Mannschaft des TSV Buchen perfekt in die Saison gestartet und will auch das Derby gegen Tauberbischofsheim für sich entscheiden und die vorderen Plätze weiterhin im Auge behalten. Schon in der vergangenen Saison waren die Spiele gegen die HSG eng und spannend. Trainer Uwe Kirchgeßner, wird weiterhin auf eine volle Bank setzen können. Los geht es zu diesem spannenden Derby um 18 Uhr in der Buchener Sport-Spielhalle.

Zur gewohnten Zeit um 20 Uhr wird der TSV Buchen nach dem Coup gegen die NSU Neckarsulm II gegen eine weitere Reservemannschaft in ihr viertes Spiel der laufenden Saison gehen. Die TSB Horkheim II hat ein ausgeglichenes Punktekonto und liegt auf dem sechsten Tabellenplatz. Die Mannschaft aus dem Schwabenland geht zwar als klarer Außenseiter im Buchener Hexenkessel ins Spiel, doch TSV-Trainer Sebastian Wiener warnt vor der Reserve aus Horkheim. Die Badener liegen mit 6:2-Punkten auf einem sehr guten vierten Tabellenplatz und wollen sich auch am Ende im oberen Tabellenbereich etablieren. Im Vorjahr gewann der TSV mit 41:18 gegen die Schwaben. Schmitt, Kraft & Co. werden alles daran setzen, diesen Erfolg zu wiederholen und hoffen auf Unterstützung der Zuschauer im Buchener Hexenkessel. Anwurf ist zur „Prime Time“ um 20 Uhr. tsv

