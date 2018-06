Frankentitel für Benedikt Ledwig und Luisa Wolfram

Anzeige

Bei bestem Wetter nutzten 88 Teilnehmer aus 33 Vereinen die Gelegenheit, um beim Werfertag in Crailsheim ihr Können zu zeigen. Bei dem großen Andrang war das Kampfgericht extrem gefordert.

Nach den Wettkämpfen in Neckarsulm und Schrozberg, war es in Crailsheim der letzte Termin der Werferserie um die Titel der Frankenmeister.

Benedikt Ledwig bei den Männern und Luisa Wolfram in der Klasse U14 waren aussichtsreiche Kandidaten von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim auf die Titel in ihren Klassen. Wichtig war hier unter anderem auch, an jeder Veranstaltung teilzunehmen, denn es wurden die jeweils besten zwei Disziplinen an Punkten addiert, um die Franken-Meister zu ermitteln.