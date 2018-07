Frauenteam wurde Meister

Anzeige

Die Damenmannschaft des Tennisclubs Schlierstadt ist in der Medenrunde 2018 mit sechs Siegen in sechs Spielen Tabellenerster geworden und steigt damit in die 1. Bezirksklasse Rhein-Neckar/Odenwald auf. Zu Beginn der Saison wurde Altheim II mit 5:4 geschlagen. Anschließend folgten Siege über Osterburken (5:4), Dittwar II (6:3), Wertheim (5:4), Hassmersheim (6:3) und Rosenberg (5:4). Unser Bild zeigt stehend von links: Carolin Gräf, Julia Schaffer, Juliane Bischoff, Marie Grimm, Svenja Bischoff, Lisa Schwebler, Anika Felch, Trainer Christoph Schmider. Kniend: Linda Hellner und Solveig Seifert. Auf dem Bild fehlen: Carmelina Malfara und Michelle Herberich. Bild: Braun