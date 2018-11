Fünf Jahrgangstitel und 13 Podestplätze gingen bei den Württembergischen Kurzbahnmeisterschaften an die Schwimmer des TV Bad Mergentheim. Ausrichter dieses Jahr war die Neckarsulmer Sportunion im Aquatoll Sportbad. Es trafen sich die schnellsten Schwimmerinnen und Schwimmer Württembergs aus 48 Vereinen und ermittelten auf jeweils 18 verschiedenen Strecken ihre Meister.

Fischer zweimal Meisterin

In der offenen Wertung kämpften unter anderem die Europameisterschafts-Medaillengewinner Celine Rieder, Annika Bruhn, Fabian Schwingenschlögl und Henning Mühlleitner um die Podestplätze.

Erfolgreichste TV Schwimmerin war Jana Fischer (2004). Über die 100 und 200 Meter Bruststrecken war sie nicht zu schlagen und wurde damit gleich zwei mal württembergische Jahrgangsmeisterin. Ihre Zeit über 200 Meter Brust 02:38,13 bedeutete Platz vier der deutschen Jahrgangsbestenliste und Vereinsjahrgangsrekord, 2,8 Sekunden besser als der Alte. Auf der 100 Meter Strecke etablierte sie sich mit einer Zeit von 01:15,50 unter den Top Ten der deutschen Bestenliste des Jahrgangs 2004 und schwamm ebenfalls Vereinsjahrgangsrekord.

Zwei Silbermedaillen über 400 und 200 Meter Lagen komplettierten Janas erfolgreiches Wochenende mit Mammutprogramm. Sie konnte sich für neun Einzelstrecken qualifizieren und verbesserte auf allen Strecken ihre Bestzeiten. Zu den vier Podestplätzen kamen noch fünf Top-Ten-Platzierungen und ein weiterer Vereinsjahrgangsrekord über 50 Meter Brust. Effizienter als Nico Schneider (2001) kann man an einem Wettkampf kaum teilnehmen. Er wurde ebenfalls zweimal württembergischer Jahrgangsmeister. Über 50 Meter Schmetterling und 50 Meter Freistil war er in seiner Altersklasse nicht zu schlagen. Mit einer 50-Meter-Schmetterling-Zeit von 00:26,01 belegte er in der offenen Wertung Platz sechs. Erster wurde Fabian Schwingenschlögl. Gleichzeitig bedeutete diese Zeit Vereinsjahrgangsrekord und Platz elf der deutschen Jahrgangsbestenliste. Über 100 Meter Schmetterling gewann er die Silbermedaille und schwamm Vereinsjahrgangsrekord. Den nächsten Rekord verbesserte er auf der 100 Meter Freistilstrecke und wurde Dritter. Damit startete er auf vier Einzelstrecken, stand viermal auf dem Podest verbesserte alle seine Bestzeiten und drei Vereinsjahrgangsrekorde. Leon Bastron (2008) war der Jüngste TV Schwimmer an diesem Wochenende. Seine Silbermedaille über 200 Meter Freistil, der dritte Platz auf der 400-Meter-Freistilstrecke und Platzfünf über 100 Meter und Platz sieben über 50 Meter Freistil sicherten ihm die Bronzemedaille im Freistilmehrkampf. Er verbesserte bei sechs Einzelstarts fünfmal seine persönliche Bestzeit , war immer unter den ersten Zehn seiner Altersklasse und schwamm die 50 Meter Freistil in der Vereinsjahrgangsrekordzeit 00:34,30. Lukas Schmitt (2000) erschwamm den fünften Meistertitel für den TV Mergentheim. Er schlug nach 17:07,95 als Schnellster in seinem Jahrgang an und sicherte sich den Meistertitel. Diese Zeit bedeutete auch Platz 6 in der offenen Wertung. Zwei weitere Silbermedaillen über 200 und 400 Meter Freistil folgten.

Unter den ersten Zehn

Er hatte sich noch für vier weitere Einzelstrecken qualifiziert und beendete alle unter den ersten Zehn. Sein Bruder Niklas Schmitt (2000) gewann dreimal Bronze, über 200 Meter Lagen, 200 Meter Freistil und 200 Meter Rücken. In der offenen Wertung bedeutete dies die Plätze 14,zehn und sechs. Bei seinen drei anderen Einzelstarts schwamm er immer in die Top Ten. Vincent Straub (2006) qualifizierte sich für sechs Einzelstrecken. Über 1500 Meter Freistil wurde er Dritter und Vierter über 200 Meter Rücken mit persönlicher Bestzeit. Auf den 100 Meter Rücken, den 200- und 400-Meter-Freistil-Strecken gehörte er zu den besten zehn Schwimmern. tv

