Fünf Medaillen für Iuventus-Team Franken

Beim Regio-Cup Süd in Schwenningen, der Nachwuchsmeisterschaft des Karatelandesverbandes Baden-Württemberg für Kinder und Schüler, bestätigte das Iuventus-Team Franken hoch motiviert und gut betreut von Angelika Böhrer, Steffen Denzer, Katrin Spatzier, Ilona Ilzhöfer, Achim und Moni Henn mit zweimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze seine Spitzenposition in der Disziplin Kata.

Zum Auftakt zeigten die „Kata Teams“ ihr Können: Die erste Goldmedaille für das IT Franken holte sich in gewohnter Weise das Kinder-/Schüler-Kata-Team 1 mit Nick Henn, Neal Denzer und Sebastian Stadelmaier.

Das Kata-Team 2 mit Aaron Henn, Lennert Ilzhöfer und Jonas Stadelmaier befindet sich noch im Aufbau und zeigte mit seinem guten fünften Platz sein ausbaufähiges Potenzial. Hoch motiviert durch das gute Abschneiden im Team, erkämpften sich die jungen Sportler des IT Franken auch Edelmetall in ihrer jeweiligen Einzeldisziplin. In der Altersklasse Kinder Kata, Einzel Jungen, kämpfte sich Jonas Stadelmaier durch seine jeweiligen Vorrunden erfolgreich bis zum kleinen Finale vor. Am Ende durfte er die Bronzemedaille in seinen Händen halten.