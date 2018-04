Für die Hettinger noch Luft nach oben

Anzeige

Die Jugendkürmannschaften der Nordbadischen Ligarunde LK III hatten ihren ersten Wettkampf in der Sporthalle in Hettingen. Nach der Begrüßung durch Jugendleiter Michael Schmelcher vom FC Hettingen zeigten die Nachwuchsturner der SG Kirchheim, TSG Seckenheim, TV Neckarau, TSV Untergrombach und FC Hettingen beachtliche Leistungen an den olympischen Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck.

Die zahlreichen Zuschauer sahen Kürübungen auf verschiedenem Niveau. Während die beiden neuformierten Mannschaften der TSG Seckenheim und des FC Hettingen überwiegend mit nationalen Elementen ihre Übungen zusammensetzten, zeigten die SG Kirchheim, TV Neckarau und TSV Untergrombach überwiegend schwierigere A- und B-Elemente.

Technisch am schwierigsten turnte die Mannschaft der SG Kirchheim und sicherte sich mit 204,60 Punkten den Tagessieg. Den zweiten Platz holte der TV Neckarau mit 191,90 Punkten vor dem TV Untergrombach mit 188,20 Punkten. Es folgten die TSG Seckenheim mit 182,60 Punkten vor dem FC Hettingen mit 180,90 Punkten.