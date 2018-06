Fußballerinnen feiern die Meisterschaft

Anzeige

Als Bezirksmeister der Vorsiaison waren die Fußballerinnen der SGM Markelsheim/Weikersheim mit hoch gesteckten Zielen in die kommende Sp8ielzeit 2017/18 gestartet. Ziel war natürlich die Titelverteidigung. Nach gelungener Vorbereitung mussten die Mädchen jedoch direkt vor dem ersten Rundenspiel den Rücktritt ihres langjährigen Trainers Thorsten Beck verkraften. Sie absolvierten die komplette Hinrunde unter Interimscoach Hendrik Schumann und erreichten mit nur einer Niederlage die verdiente Herbstmeisterschaft. Mit Jahres- und Trainerwechsel startete der stark dezimierte Kader in eine dennoch siegreiche Rückrunde. Nach ein paar Spielen stand erneut die Trainerfrage im Raum und man war schließlich glücklich, nach dem Ausstieg von Edgar Klärle Nachwuchstrainer Sebastian Hütter verpflichten zu können. Tatkräftig unterstützt wurde er in seiner Arbeit von Spielertrainerin Theresa Täger-Schäfer. Während der Saison hatte man somit insgesamt fünf verschiedene Trainer. Dennoch wurde mit 15 Siegen und 64 erzielten erneut die Bezirksmeisterschaft gewonnen. Bild: SGM