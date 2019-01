Ganz unerwartet auf dem ersten Platz

Die Seniorinnen (Ü31 und älter) der Bäderstadt sorgten in Kornwestheim für eine kleine Sensation: Beim Qualifikationsturnier für die Württembergischen Meisterschaften unter dem Modus „Jeder gegen jeden“ trafen sie auf die Mannschaften des Gastgebers, sowie vom TSV Weikersheim und der TSG Backnang. Nur der Sieger war am Schluss qualifiziert.

Gleich zu Beginn spielten sie gegen die TSG Backnang. die sich bereits erfolgreich um die Ausrichtung der Meisterschaften in vier Wochen bemüht hatten. Wenig beeindruckt von der Favoritenrolle des Gegners, wartete das Mergentheimer Team mit einem munteren Angriffsspiel auf und wirkte auch in der Abwehr außerordentlich kompakt.

Dank des variablen Zuspiels durch Gisela Schaal und Hildegard Klein boten sich überraschende Möglichkeiten. Außenangriffe von Anika Eichhorn und Christiane Klein – auch mit raffinierten Lobs – und insbesondere die vehementen Mittelangriffe von Sibylle Heil schlugen immer wieder ein. Der Favorit wankte – zumal die Mittelblockerin Ulrike Junker gedankenschnell vermeintliche Lücken schloss. Der TV spielte konzentriert bis zum Schluss, der erste Satz endete für Mergentheim mit 25:22.

Im zweiten Durchgang schien sich das Blatt zu wenden. Backnang führte zeitweise mit drei Punkten Vorsprung. Zum Schluss allerdings machten die Mergentheimerinnen die „Big Points“ – der Gegner war nach einem fantastischen Spiel mit mehr als einer Stunde Spielzeit mit 26:24 geschlagen. In Folge galt es, gegen die TSG Weikersheim das Niveau zu halten.

Nun zeigten die sechs Mergentheimerinnen einen spürbaren Kräfteverlust – kein Wunder, waren doch zwei Spielerinnen (Angelika Hübner, Elhame Wolf) nicht am Start. So kam jetzt der Einbruch. Zu viele Aktionen endeten in leichten Fehlern. Der Satz ging verloren und der Tiebreak ebenso.

Im letzten Spiel gegen den SV Salamander Kornwestheim fanden die Sechs von der Tauber zur normalen Spielstärke zurück. Hatte die Heimmannschaft anfangs noch eine Chance, so fegten sie die Gegnerinnen im zweiten Satz mit 25:9 förmlich vom Feld.

Der TV Bad Mergentheim erreichte damit den ersten Platz und hat sich für die Württembergische Meisterschaft qualifiziert. bk

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.01.2019