Gedenkturnier in Buchen

Der Schachclub BG 1980 Buchen richtet am Samstag, 6. Juli, bereits zum 15. Mal das Oliver-Wiegand-Schach-Gedächtnisturnier in Buchen aus. Das Schnellturnier mit 15 Minuten Bedenkzeit wird wegen der Umbaumaßnahmen am Burghardt-Gymnasium im Bistro „Waldeck“ in der Mühltalstraße 12 ausgetragen und im Gedenken an den 2003 tödlich verunglückten Oliver Wiegand aus Höpfingen durchgeführt, der die anfängliche Jugendarbeit des Vereins sehr stark geprägt hat. Wie üblich werden deshalb zusätzliche Preise für die einzelnen Jugend-Altersklassen U8 bis U18 ausgeschrieben. Das Turnier richtet sich an alle Mitglieder in den Schach-AGs der Buchener Schulen. Anmeldungen werden bis 10.30 Uhr angenommen, Turnierdauer ist von 11 bis etwa 17 Uhr. eb

