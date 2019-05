Gegen Ersingen nichts gerissen

Die Kunstturner vom FC Hettingen II sind in die Ligasaison der Bezirksklasse Baden LK II gestartet. Das Hettinger Team hat sich neu formiert, und die Nachwuchsturner Finn Pfeil, Lucas Staudinger und Rico Leitz eingesetzt. Für diese war es der erste Wettkampf auf dieser Ebene. Es galt Erfahrungen zu sammeln. Zu Gast war die Mannschaft vom TV Ersingen und nach einer kurzen Begrüßung durch Jugendleiter Michael Schmelcher startete der Wettkampf am Boden.

Dominik Linsler zeigte eine Top-Leistung und wurde mit 12,1 Punkten belohnt. Die Neueinsteiger Lucas Staudinger (10,55P) und Finn Pfeil (10,4P) konnten gleich ihr Können unter Beweis stellen und insgesamt 33,05 Punkte an diesem Gerät erturnen. Der Gerätesieg ging mit 36,55 Punkten an den TV Ersingen die schwierigere Elemente mit höherem Ausgang turnten.

Am zweiten Gerät, dem Pauschenpferd, überzeugte Nachwuchstalent Rico Leitz die Kampfrichter mit Kreisflanken, Unterkreisen, Wanderhüpfen, Wandern und Scheren und wurde mit 10,25 Punkte belohnt. Toni Lovrinovic (8,65P) und Dominik Linsler (7,75P) steuerten mit ihren Übungen zu 26,65 Punkten bei, mussten den Gerätesieg aber dem TV Ersingen mit 29,75 Punkten überlassen.

Am folgenden Gerät, den Ringen, waren Toni Lovrinovic mit 10,75 Punkten, Felix Müller (10,05P) und Julian Heffner (9,25P) die Punktesammler und zeigten den Zuschauern elegante Übungen mit zahlreichen Stemmen, Winkelstütz, Einkugeln, Hangwaage, Schleudern und Salto als Abgang. Der Gerätesieg ging jedoch Knapp an den TV Ersingen mit 31,6:30,05 Punkten.

In der Pause forderten Trainer Christoph Schmelcher mit den Mannschaftsbetreuern Felix Müller und Christof Mackert das Team auf nicht aufzugeben und weiterhin die Trainingsleistungen der vergangen Wochen abzurufen. Dies gelang den FC Turnern am Sprung hervorragend. Dominik Linsler mit Handstützüberschlag halbe Drehung (10,55P), Toni Lovrinovic (10,35P) und Christof Mackert (10,15P) mit Handstützüberschlag zeigten Sprünge mit hoher Flugphase in den sicheren Stand und holten 31,05 Punkte. Der TV Ersingen hatte wiederum die Nase vorne und siegte mit einem Vorsprung von 0,3 Punkten auch an diesem Gerät.

Den Barren konnte der TV Ersingen mit 35,15:32,2 Punkten klar und deutlich durch Übungen mit höherem Ausgangswerten für sich entscheiden. Dominik Linsler (11,25), Julian Heffner (10,75P) und Moritz Kress (10,2P) holten die Punkte für den FC. Am letzten Gerät dem Reck gaben die Turner nochmals ihr Bestes und erzielten 27,45 Punkte. Lucas Staudinger (9,4P), Toni Lovrinovic (9,05P) und Moritz Kreß (9P) turnten Kippen, Riesen, Felgumschwung, Felge vorlings, Sturzkippe und Hocke als Abgang. Der TV Ersingen kam auf 30,3 Punkte.

Am Ende gewann der TV Ersingen deutlich mit 194,70 : 180,45 Punkten. Als Kampfrichtern waren Konstantin Scheuermann und Tobias Schmelcher im Einsatz. Am Samstag treten die Hettinger Turner bei der TG Kraichgau II an und hoffen auf den ersten Sieg. ls

