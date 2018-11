Gegen Mömlingen lief’s erheblich besser als gegen die DJK

Letzten Samstag hieß es für die Jungs der Volleyballabteilung des TSV Röttingen: Tasche packen für den dritten Spieltag der Saison. Es kam zum ersten Aufeinandertreffen der aktuellen Topteams der Bezirksliga Unterfranken. Gastgeber war hierbei der aktuelle Tabellenführer DJK Schweinfurt. Als weiteren Gegner hatte Röttingen gegen den letztjährigen souveränen Meister aus Mömlingen zu bestehen.

DJK Schweinfurt (H) – TSV Röttingen 3:1 (25:19,22:25,25:22,25:10): Schon im ersten Satz gegen den derzeitigen Spitzenreiter zeigte sich, dass beide Teams auf Augenhöhe spielten und um jeden Punkt kämpften, um das Spiel für sich zu entscheiden. Die noch recht junge Truppe aus Röttingen zeigte vor allem durch starke Blockarbeit dem Titelfavoriten aus Schweinfurt, dass man die zu vergebenden Punkte gerne mit ins Tauberstädtchen mitnehmen möchte. Trotz guter Aktionen verlor man den ersten Satz mit 19:25 Punkten gegen einen stark besetzten Gegner, der über seinen Diagonalangreifer eins ums andere Mal punktete. Der Start in den zweiten Satz gelang nicht optimal und man musste einem Rückstand von 0:4-Punkten egalisieren. Durch konstant druckvolle Aufschläge und eine sichere Spielweise konnte Röttingen ausgleichen und sich einen leichten Vorsprung erspielen, den man bis zum Satzende beibehalten konnte, wodurch der TSV den zweiten Satz so mit 25:22 für sich entschied. Im dritten Satz kippte die Partie für Röttingen, nachdem man nach gutem Spiel bei einer Führung von 22:19 den Satz nicht „zu“ machen konnte, sondern diesen 22:25 abgeben musste. Nun brachen die Herren vom TSV Röttingen regelrecht ein. Nichts gelang in der Folgezeit. Punkt für Punkt zog Schweinfurt davon. So musste man mit 10:25 Satz und Spiel an Schweinfurt abgeben. Alles in allem ging Schweinfurt als verdienter Sieger vom Feld.

TSV Röttingen – TV Mömlingen III 3:2 (23:25,23:25,25:19,25:20,15:10): Nach einem Spiel Pause wollte Röttingen den indiskutablen letzten Satz vergessen machen gegen den letztjährigen Meister TV Mömlingen III und noch einmal alles geben. Auch hier zeigte sich von Anfang an, dass beide Mannschaften ebenbürtig waren und ein spannendes und knappes Spiel bevorstand. Röttingen zeigte sich spielerisch stark, musste jedoch gegen die deutlich erfahreneren Gegner aus Mömlingen die beiden ersten Sätze mit jeweils 23:25 Punkten abgeben. Dabei überzeugte Mömlingen gerade in der Abwehr. Röttingen machte den ein oder anderen leichten Fehler zuviel. Mit Paul Metzger als Mittelangreifer und Jochen Franz auf außen brachte der TSV frische Kräfte aufs Spielfeld und kehrte in die Erfolgsspur zurück. Röttingen bewies Moral und ließ sich nicht beeindrucken, sondern drehte im dritten Satz auf. Mit 25:19 Zählern ging Durchgang drei klar an den TSV. Um sich in den spielentscheidenden Tie-Break zu retten, musste auch Satz vier geholt werden. Dies gelang. Röttingen gewann den vierten Satz mit 25:20. Bei Mömlingen merkte man den Kräfteverlust nun in Durchgang fünf. Die jungen Röttinger profitierten von ihrer Kondition und den zahlreichen Wechselmöglichkeiten.

Der TSV ging schnell in Führung und ließ bis zum Schluss nichts mehr anbrennen. Röttingen gewann den Tiebreak mit 15:10 und holte den fünften Sieg der Saison. Mit der gezeigten Moral, das Spiel nach einem Rückstand von zwei Sätzen noch mit 3:2 zu drehen, zeigte sich das Trainerteam Gehringer/Dollmann versöhnlich..

Für den TSV Röttingen spielten: Simeon Baumann, Hannes Dollmann, Lorenz Dollmann, Jochen Franz, Timo Fries, Quintus Gohsrich, Luca Mehring, Paul Metzger, Leon Nast, Stefan Ott und Florian Weinberger. tsv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018