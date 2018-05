Anzeige

Auch die Gerätespezialistinnen Lara-Madeline Kircher und Anne Dietrich überzeugten mit sauberen Übungen.

Ihnen ist es im gesamten Wettkampf gelungen, ihre Teamkolleginnen zu unterstützen und trotzdem im entscheidenden Moment ihre eigenen Leistungen abzurufen.

Das gute Mannschaftsergebnis wurde durch den besten Sprung des Wettkampfs von Emily Grund und der besten Kür am Boden von Patrizia Mertz gefestigt.

Für Mallon und Grund geht die Spannung am Samstag, 5. Mai, in Ingelfingen in die nächste Runde. Sie dürfen die erste Damenmannschaft der KTV Hohenlohe in der Regionalliga unterstützen. Damit zeigen sie einmal mehr, dass die Hohenloher Teams auf ihre gegenseitige Unterstützung zählen können.

Für die KTV turnten: Anne Dietrich (TSG Schwäbisch Hall), Julia Bauer, Emily Grund, Lina Kramer (alle TSG Öhringen), Lara-Madeline Kircher, Sophia Mallon, Patrizia Mertz (alle TSV Ingelfingen). kg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.05.2018