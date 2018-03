Gelungener Auftakt für Hohenlohe II

Anzeige

Die acht Turnerinnen der KTV Hohenlohe II erreichten mit 159,45 Punkten den vierten Platz in der Verbandsliga des schwäbischen Turnerbunds. Die Plätze eins bis drei belegten die Mannschaften der Vereine SG Weissach im Tal, KSV Hoheneck und TSG Tübingen.

Fünf der insgesamt acht Turnerinnen haben erst in diesem Jahr den Sprung von der dritten KTV-Mannschaft in die „Zweite“ geschafft. Vor Beginn des Wettkampfs war es deshalb schwierig, die Leistungen der Athletinnen im Vergleich zur Kon-kurrenz einzuschätzen.

Am ersten Gerät, dem Sprungtisch, warteten die Hohenloher Turnerinnen sogar mit zwei Tsukahara-Sprüngen auf. Dieser Sprung war noch nie zuvor in der zweiten Hohenloher Mannschaft gezeigt worden. Damit lag das Team nach dem ersten Gerät sogar in Führung. Die musste die Hohenloher Auswahl auf Grund einiger Fehler am Stufenbarren sowie an den folgenden Geräten jedoch wie erwartet wieder abgeben. Am Schwebebalken fielen die Hohenloher Turnerinnen den Kampfrichtern jedoch wieder mit ihren präzisen und kontrolliert ausgeführten Übungen auf, so dass man auch hier das beste Mannschaftsergebnis an diesem Gerät erhielt.