Gelungenes Saisonfinale

TSB Fortuna Gmünd – SKC Markelsheim 2:6 (3034:3133). Mit einem Sieg endete das letzte Saisonspiel der ersten Mannschaft des SKC Markelsheim. Obwohl man mit den Ergebnissen nicht ganz an die guten Leistungen der letzten Spiele anknüpfen konnte, war der Sieg relativ ungefährdet. In der nächsten Saison tritt das Team nun in der Oberliga an.– Es spielten: Heiko Leber 522:457, Robin Kaltenbach 491:504, Torsten Leber 540:513, Christian Freymüller 511:505, Timo Leber 539:519 und Helmut Freymüller 530:536 Holz.

