Geringe Differenzen

20 Mannschaften sind angetreten, um im Sportschützenkreis Buchen in zehn Wettkämpfen das beste Team und den beständigsten Einzelschützen in der Disziplin Luftgewehr Auflage zu ermitteln. Als Neuerung werden ab dieser Saison die erzielten Ergebnisse in Zehntelringen gewertet. Zum Auftakt brachte sich die SG Buchen I mit 932,7 Ringen in der Kreisoberliga in Führung. Erster Spitzenreiter der Kreisliga A ist mit 926,3 Ringen der SV Hettingen I. In der Kreisliga B setzte sich die SG Buchen III mit 914,7 Ringen an die Spitze der Wertung. bie

Kreisoberliga: SV Mudau I – SG Buchen II 923,1:915,3, SG Buchen I – SV Altheim I 932,7:928,5, KKS Osterburken II – SGi Walldürn I 926,1:924,5. – Einzel: Brigitte Schneider (SGi Walldürn) 313,3, Hans Jürgen Landvoigt (KKS Osterburken) 313,2, Hannelore Müller (SG Buchen) 312,3, Stefan Straub (SV Mudau) 312,1, Wolfgang Dambach (SV Mudau) 311,5. – Tabelle: 1. SG Buchen I 932,7, 2. SV Altheim I 928,5, 3. KKS Osterburken II 926,1, 4. SGi Walldürn I 924,5, 5. SV Mudau I 923,1, 6. SG Buchen II 915,3. Kreisliga A: SV Hettingen I – SV Mudau II 926,3:908,1, KKS Osterburken I – SV Hainstadt 0:914,2, SSV Hornbach I – SV Schloßau I 897,8:900,5. – Einzel: Gerhard Mechler (SV Mudau) 313,6, Max Mackert (SV Hettingen) 311,5, Anton Schmidt (SV Hettingen) 310,3, Gisbert Butschbacher (SV Hainstadt) 308,5, Helmut Pöpperl (SV Hainstadt) 308,2. – Tabelle: 1. SV Hettingen I 926,3, 2. SV Hainstadt I 914,2, 3. SV Mudau II 908,1, 4. SV Schloßau I 900,5, 5. SSV Hornbach I 897,8, 6. KKS Osterburken I 0. Kreisliga B: SG Buchen III – SG Buchen VI 914,7:865,9, SV Hettingen II – SGi Walldürn II 908,4:821,8, SG Buchen IV – SG Buchen V 899,8:877,4, SV Rippberg I – SV Rippberg II 910,5:878,6. – Einzel: Max Ackermann (SG Buchen) 312,9, Bernd Mackert (SV Hettingen) 309,7, Kuno Bauer (SV Rippberg) 306,4, Bernhard Schmidt (SV Rippberg) 305,3, Ursula Ackermann (SG Buchen) 302,7. – Tabelle: 1. SG Buchen III 914,7, 2. SV Rippberg I 910,5, 3. SV Hettingen II 908,4, 4. SG Buchen IV 899,8, 5. SV Rippberg II 878,6, 6. SG Buchen V 877,4, 7. SG Buchen VI 865,9, 8. SGi Walldürn II 821,8.

