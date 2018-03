Geschicklichkeit und Kondition gefragt

Nichts geht ohne Warmmachen: In zwei Gruppen bereiteten sich die 268 Teilnehmer auf die einzelnen Wettkämpfe vor. © Thorwarth

Über 260 Kinder nahmen auf Einladung des TSV Vorbachzimmern an den Hallenmannschaftswettbewerben des Turnkreises Mergentheim in Niederstetten teil. Kondition und Geschicklichkeit waren an den verschiedenen Stationen gefragt. Dass die Kids allen Studien zum Bewegungsmangel zum Trotz von beidem sehr viel besitzen, haben die Turnkinder aus dem Altkreis Mergentheim gezeigt.

Mit 268

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2586 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.03.2018