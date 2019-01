Glanz durch eindrucksvolle P-Übungen

Der Main-Neckar-Turngau hat am vergangenen Samstag seinen Gauliga-Rückkampf beim FC Hettingen durchgeführt. Hierbei galt es, das Punktekonto des Vorkampfs vom 10. November vergangenen Jahres weiter auszubauen, um eine möglichst hohe Gesamtpunktzahl zu erzielen.

Der Jugendleiter des FC Viktoria Hettingen, Michael Schmelcher, freute sich über die große Zuschauerzahl. Gaukunstturnwart und Wettkampfleiter Dirk Michel teilte die Turner des TV Königheim, des TV Königshofen und des FC Hettingen in die jeweiligen Turnriegen ein. Bei diesem Rückkampf traten die Teilnehmer in Teams mit einer Mannschaftsstärke von drei bis fünf Turnern an. Während die Jüngsten einen Vierkampf an den Geräten Boden, Sprung, Barren und Reck absolvierten, zeigten die älteren Turner bis hin zum Herrenbereich einen Sechs-Kampf mit den zusätzlichen Geräten Seitpferd und Ringe. So waren an diesem Samstagnachmittag die unterschiedlichsten Übungen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden zu sehen. Die insgesamt 55 Turner boten den Zuschauern somit Übungen der P3 bis zur technisch anspruchsvollen Übung P9.

Jugend E stark vertreten

Die jüngste Altersklasse Jugend E war zugleich auch die mit den meisten Mannschaften. Hier traten zwei Mannschaften an. So wurde im Gerätevierkampf der FC Hettingen Sieger vor dem TV Königshofen. Jeder Verein hatte starke Turner in den Reihen, und so waren Jonas Günther mit 53 Punkten und Thies Scheurich (49,2) beide FC Hettingen, Fabian Rachel (49,2) und Denis Krüger (48,9), beide TV Königshofen, jeweils die besten Punktesammler in ihren Mannschaften.

Im Gerätesechskampf der Jugend E errang ebenfalls die Mannschaft des FC Hettingen I den Sieg gefolgt vom SV Königheim auf dem zweiten Platz und dem TV Königshofen auf dem dritten. Dahinter der FC Hettingen III vor FC Hettingen II. Hier sahen die Zuschauer durchaus schön ausgeführte Übungen mit Rolle vorwärts, Handstand, Hocksprung und Rad am Boden. Für den FC Hettingen I überzeugte Robin Stolz mit 81,3 Punkten, Marc Wittmann (79,5) vom SV Königheim und Noah Schuster (77,1) vom TV Königshofen begeisterten die Kampfrichter mit eindrucksvollen P-Übungen.

TV erturnt 255,9 Punkte

In der Jugend D konnte der TV Königshofen an seine Leistung des Vorkampfs anknüpfen und erturnte 255,9 Punkte und somit den ersten Platz. Obwohl der zeitliche Abstand zum Gauligavorkampf relativ gering war, konnte man schon deutlich sehen, dass die Turner bei der Ausführung der neuen Pflichtübungen trotz aller Risikobereitschaft jederzeit Sicherheit ausstrahlten. Besonders Lennard Scheible war in Bestform und holte für sein Team 89,9 Punkte. Den zweiten Platz belegte der FC Hettingen und hatte mit Luis Svoboda (84,4) den stärksten Turner in der Mannschaft.

Der FC Hettingen stellte eine Mannschaft in der Jugend D und holte den Gaumeistertitel. Durch erstklassige Übungen mit technisch einwandfreiem Flick-Flack und hohem Rückwärtssalto zeigten die Nachwuchsturner, dass sie der höchsten Altersklasse durchaus gewachsen sind. Moritz Kress zeigte an allen Geräten starke Leistungen und holte 92 Punkte.

In der höchsten Altersklasse verlief der Vorkampf denkbar knapp, so dass die jeweiligen Sportler besonders motiviert an die Geräte gingen. Risikoreiche Übungen mit dennoch hohen Wertungen wurden daher zum besten gegeben. Handstände an den Ringen, Salti am Reck und am Barren wurden von den Turnern sauber ausgeturnt. Den ersten Platz errang der FC Hettingen I vor FC Hettingen II und dem TV Königshofen. Mit Pascal Briem (105,5), Tobias Schmelcher (104,2) und Noah Wörner (100,5), alle FC Hettingen, schafften gleich drei Turner die Schallmauer von 100 Punkten.

Die Siegerehrung wurde vom Ehrenvorsitzenden des Main-Neckar-Turngaus, Rudi Knühl, und Turnwart Dirk Michel durchgeführt. ls

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019