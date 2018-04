Gleich drei erste Plätze für Bad Mergentheim

Anzeige

Erst relativ spät im Schuljahr startet der Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ der jüngsten Schüler aus der Volleyball-AG. Hier spielen ausschließlich Kinder, die das Volleyballspielen in der AG erlernt haben und nun ihre ersten Wettkampferfahrungen machen.

Das Deutschorden-Gymnasium (DOG) Bad Mergentheim nahm mit insgesamt 17 Schülern aus der Volleyball-AG mit ihren Betreuern Angelika und Jason Hübner an diesem Wettbewerb teil. Dieses Mal traten die Teams dank einer Spende des „Verein der Freunde“ des Gymnasiums zum ersten Mal in einem einheitlichen Spieltrikot an.

Die erste Runde von „Jugend trainiert für Olympia“ fand in Niederstetten statt. Es gab drei verschiedenen Wettkampfklassen: Einerseits die Mädchen, bei denen insgesamt acht Mannschaften an den Start gingen, andererseits die Jungen mit sechs Mannschaften sowie ein Wettbewerb, in dem Zweierteams ihre ersten Spielerfahrungen sammeln durften. Hier gingen fünf Mannschaften an den Start. Drei dieser Mannschaften kamen vom DOG. Im Modus „Jeder gegen jeden“ waren viele spannende Spielzüge zu beobachten. Die meisten Bälle waren hart umkämpft. Nachdem alle Spiele absolviert waren, durften sich die Bad Mergentheimer Schüler freuen, da der erste Platz mit den Spielern Jan Mühleck und Jona Schulz an das DOG ging. Die weiteren Mannschaften holten sich den dritten (Maalik Siegenbeck, Leopold Volkert und Sebastian Schurk) und vierten Platz (Helen Tremmel, Luise Pohlan und Philippa Herz).