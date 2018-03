Gleich zwei Mal auf dem Podest vertreten

Anzeige

Die beiden Teilnehmerinnen der Radsportabteilung des TV Bad Mergentheim erklommen in Rothenburg jeweils das Siegerpodest: Susan Langner wurde in 37:38 Minuten Gesamtzweite und außerdem noch Erste der Altersklasse W30, Ursula Schmitt belegte in 42:00 Minuten in derselben Altersklasse letztendlich den dritten Platz. tria

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.03.2018