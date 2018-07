Glücklicher Sieg im Finale

Anzeige

Die Rotax-Max-Challenge Germany war am vergangenen Wochenende zu Gast in Oppenrod bei Gießen. In der Motorsportarena Stefan Bellof fanden die Läufe sieben, acht und neun statt. In der Mini-Max-Kategorie reiste der Bad Mergentheimer Valentin Kluss großem Selbstvertrauen nach Oppenrod. Der Nees-Racing-Pilot bestimmt in dieser Saison gemeinsam mit dem Auftaktsieger Nikita Gense (Beule Kart) und Farin Megger (Kartschmie.de) den Kampf um die Meisterschaft. Nur der Deutsche Meister qualifiziert sich für das Weltfinale in Paladino de Conde (Brasilien) vom 26. November bis zum 1. Dezember 2018.

In den ersten Sitzungen des freien Trainings trumpfte Kluss zunächst mit beeindruckenden Rundenzeiten auf. Das Bild trübte sich jedoch nach der Motorverlosung, bei der Kluss keine glückliche Hand hatte: Trotz aller Bemühungen, Motor und Chassis zu einer konkurrenzfähigen Einheit zu entwickeln, blieben die Rundenzeiten deutlich hinter denen der Titelkonkurrenten Megger und Gense zurück. Es musste also Schadensbegrenzung betrieben werden. Eine Aufgabe, die nach dem achten Platz im Qualifying zu einer Herausforderung anwuchs.

Im Rennen zeigte sich der amtierende ACV-Kart Nationals Champion dennoch von seiner besten Seite: Mit einer klugen und gleichzeitig kämpferischen Performance errang der elfjährige Bad Mergentheimer im ersten Rennen trotz erkennbarer Untermotorisierung Rang sieben. Für das Pre-Finale konnten noch Detailverbesserungen am Kart vorgenommen werden, was der Youngster in einen fünften Platz umsetzte.