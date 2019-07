Götzinger „Mädels“ unangefochten Meister

Die U14-Mädchen des Tennisvereins TC Götzingen freuen sich über die Meisterschaft in der 2. Bezirksliga Baden. Ohne Punktverlust holte sich das Nachwuchsteam des TCG unter seinem Trainer Jannik Kemmerer nach fünf siegreichen Begegnungen den Meistertitel in dieser Altersklasse. Nach dem erfolgreichen Start in die Runde mit einem 6:0 gegen den TC Schwarzach folgten weitere Siege beim TSV Rosenberg (6:0), gegen den TSV Assamstadt (5:1) und bei der TSG TC Angelbachtal (6:0). Nach dem letzten Heimspiel gegen den TC BW Altheim (6:0) wurde dann die Meisterschaft gefeiert werden. Am Ende holten sich die Götzinger Mädchen mit der hervorragenden Bilanz von 10:0 Punkten und 29:1 Matchpunkten souverän den ersten Platz. In der Saison kamen folgende Spielerinnen zum Einsatz: Eva Jaufmann, Luise Link, Lea Flachsmann, Pia Heß, Johanna Bischoff und Joelle Ihrig. Unser Bild zeigt die erfolgreichen U14-Mädchen des TC Götzingen mit Jugendwartin Jeanette Ihrig (links) und Trainer Jannik Kemmerer. jm/Bild: Jaufmann

