Gold und Silber für Jonas Frieß

Jonas Frieß (Jahrgang 2006) und Jakob Frieß (Jahrgang 2007) vom SSC Taubertal starteten am vergangenen Wochenende bei den 24. Internationalen Baden-Württembergischen und Süddeutschen Freiwassermeisterschaften in Heddesheim und präsentierten sich in ausgezeichneter Form.

Jonas Frieß wurde für seine Taktik und Ausdauer nach 2500 Meter belohnt und sicherte sich überlegen mit neuer persönlicher zeitlicher Verbesserung von über fünf Prozent in der Top-Zeit von 33:02,39 Minuten souverän den Baden-Württembergischen Meistertitel im Freiwasser in seinem Jahrgang.

Jakob Frieß startete erstmalig im Freiwasser und meisterte sein Debüt exzellent. Am Ende wurde er nach 2500 Meter bei sehr starker Konkurrenz mit einem tollen achten Platz belohnt.

Jonas Frieß ging gleichzeitig noch bei denvierten Internationalen Süddeutschen Meisterschaften an den Start und sicherte sich hier erfreulicherweise den zweiten Platz und damit die Silbermedaille. ssv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.06.2019