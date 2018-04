Große Freude über Platz drei

Anzeige

In der weiblichen U15 traten bei den Meisterschaften im Bezirk Nord 17 Mannschaften an. An zwei Spieltagen hatte sich der TV Bad Mergentheim für die Bezirksmeisterschaft qualifiziert und zählte damit schon zu den sechs besten Mannschaften im Norden Baden-Württembergs.

Die Bezirksmeisterschaft fand nun in Niederstetten statt. Das TV-Team startete mit einer Niederlage gegen die Heimmannschaft. Im zweiten Spiel gegen Murrhardt gewannen die TV-Mädchen durch starke Aufschläge und gezielte Angriffe den ersten Satz deutlich mit 25:15. Der zweite Satz dagegen ging mit 18:25 Punkten an die Gegnerinnen. Im Tie-Break motivierte Betreuer P. Mamodaly Haussmann Naber die Spielerinnen wieder zu mehr Einsatz, so dass der Satz deutlich mit 15:8 für Bad Mergentheim endete.

Das Spiel gegen Neuhütten ging in zwei spannenden Sätzen an das Team aus dem Taubertal, und auch gegen Untersteinbach entschied man mit jeweils 25:20 Punkten die Sätze für sich. Gegen Freudental dagegen, den späteren Bezirksmeister, verlor der TV deutlich.