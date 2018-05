Große Treffsicherheit bewiesen

Anzeige

In der Disziplin Westernrevolver-Kleinkaliber erreichten Heinz Drost und Guido Deißler in ihrer Altersklasse jeweils den ersten Platz. Armin Ulshöfer musste sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Aufgrund ihrer Treffsicherheit erreichten sie in der Mannschaftswertung den ersten Platz.

In der Disziplin Unterhebelrepetiergewehr Kleinkaliber wurde auf eine Elchscheibe in 50 Meter Entfernung geschossen. In diesem Tiersymbol ist eine Ringwertung mit einem Durchmesser von 15 Zenitmeter, beginnend mit dem achten Ring, aufgebracht. Außerhalb diesem Ring wird der Schuss als Fehler gewertet. Armin Ulshöfer wurde für seine Treffsicherheit belohnt und erreichte den ersten Platz. Wilhelm Ulshöfer wurde in seiner Altersklasse Zweiter. Heinz Drost, Steffen Hess und Guido Deißler waren jeweils Dritter und Frieder Bauer kam in seiner Klasse auf den vierten Platz.

In der Mannschaftswertung erreichten die Edelfinger Schützen mit Armin Ulshöfer, Wilhelm Ulshöfer und Steffen Hess den ersten Platz.

In der Disziplin Unterhebelrepetiergewehr Großkaliber wurde auf eine Bisonscheibe in 50 Meter Entfernung geschossen. Auch in diesem Tiersymbol ist eine Ringwertung mit einem Durchmesser von 15 Zentimeter, beginnend mit dem achten Ring, aufgebracht. Auch stellte Armin Ulshöfer seine Treffsicherheit erneut unter Beweis und kam auf den ersten Platz. In ihren Altersklassen erreichten Steffen Hess und Guido Deißler jeweils den weiten Platz. Wilhelm Ulshöfer wurde Dritter, Heinz Drost Fünfter und Frieder Bauer Siebter. In der Mannschaftswertung erreichten Armin Ulshöfer Platz zwei vor der zweiten Edelfinger Mannschaft mit Heinz Drost, Frieder Bauer und Guido Deißler.

In der Disziplin Unterhebelrepetiergewehr-Großkaliberkurzwaffenpatronen wird ebenfalls auf die Scheibe mit dem Tiersymbol Bison geschossen. Diese steht in einer Entfernung von 25 Meter m. Hier werden auf Kommando fünf Schuss in 20 Sekunden abgegeben. Heinz Drost erreichte in seiner Altersklasse den zweiten Platz. Armin Ulshöfer, Steffen Hess und Guido Deißler waren jeweils Dritter. In der Mannschaftswertung kamen Armin Ulshöfer, Wilhelm Ulshöfer und Guido Deißler auf den zweiten Platz.

In der letzten Disziplin KK-Einzellader Langwaffe wurde auf eine Elchscheibe in 50 Meter Entfernung geschossen. Armin Ulshöfer, Wilhelm Ulshöfer, Heinz Drost und Steffen Hess waren in ihren Klassen jeweils Sieger. Guido Deißler musste sich hier mit dem zweiten Platz begnügen. Auch in der Mannschaftswertung waren Armin Ulshöfer, Wilhelm Ulshöfer und Guido Deißler ungeschlagen. gd

