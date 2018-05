Großes Starterfeld ist schon jetzt zu erwarten

Der 16. Elpersheimer Pfingstlauf um den EnergieZentrum-Cup ist der Start zur Serie der Laufgemeinschaft Tauberfranken. Darin haben sich fünf Laufveranstalter in der Region zusammengeschlossen, um den Laufsport und die Lust an Bewegung in der Region zu fördern. Im Gegensatz zu Cup-Veranstaltungen wird keine Auswertung auf sportlicher Ebene vorgenommen. Die einfache Teilnahme – egal an welchem Wettbewerb – wird belohnt. Jeder Sportler, der an mindestens drei der fünf Volksläufe teilnimmt, erhält ein Badetuch. Außerdem werden unter allen Dreifach-Startern Gutscheine verlost.

Die weiteren Veranstaltungen der Laufserie sind der 16. Assamstadter Volkslauf um den Ansmann-Cup am 23. Juni, der 16. „Hakro“-Stadtlauf in Schrozberg am 14. Juli, der 8. Umpfertallauf in Unterschüpf am 25. August und der 24. Niederstettener Herbstfestlauf am 22. September. Im Anschluss an diesen Lauf finden die Preisübergabe und die Verlosung der Gutscheinen statt. Für weitere Informationen ist eine eigene Homepage unter www.laufgemeinschaft-tauberfranken.de eingerichtet. wf