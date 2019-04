Großes Ziel Klassenerhalt ist erreicht

In Löffingen im Schwarzwald fand das Finale der Verbandsliga im Kunstturnen statt. Mit höchst anspruchsvollen Übungen zeigten unter anderem die Kunstturner des FC Viktoria Hettingen ihr Können. Am Ende war es ein spannendes, nervenaufreibendes Ligafinale mit einem hervorragenden vierten Platz für die Hettinger Turner. Damit wurde das zu Saisonbeginn gesteckte Ziel des Klassenerhalts erreicht.

In der Verbandsliga mussten sich die Turner des FC Hettingen gegen fünf weitere Mannschaften durchsetzen, gegen die sie bereits bei Wettkämpfen in den vorigen Wochen geturnt hatten. Für den kurzfristigen Nachrücker in die Liga war das klare Ziel der Nichtabstieg. Das Hettinger Trainerduo David Dittrich und Tobias Schmelcher verlangte von seinen Kunstturnern, die stabilen Leistungen aus den vergangenen Wettkämpfen abzurufen und fortzusetzen. Immer zwei Mannschaften starteten gemeinsam an einem Gerät und die Riege zwei, bestehend aus der WKG Sasbach/Renchtal und dem FC Hettingen, trat am Pauschenpferd an. Gleich zu Beginn turnten Niklas Mackert und Dominik Wagner wie in der kompletten Vorrunde sauber ihre Kürübungen am Pauschenpferd und bekamen dennoch aus FC-Sicht nicht nachvollziehbare Wertungen von 3,75 Punkten und 3,85 Punkten. „Bei beiden Turnern hatte das Kampfgericht einen Teil übersehen, kam somit auf sechs anstatt der sieben erforderlichen Teile und gab jeweils einen Punktabzug“, klagten die Hettinger. Durch diese Wertung hätten die Brüder Tobias (8,75P) Christof Schmelcher (7,5P) anschließend schwer gehabt, zeigten aber hoch konzentriert ihre Kürübungen. Pascal Briem stürzte zweimal und kam auf 7,2 Punkte anstatt einer normalerweise sicheren 10er-Wertung. Die Gesamtwertung mit 27,3 Punkten verunsicherte die Mannschaft, und Trainer Dittrich erhöhte den Druck auf das Team, an den folgenden Geräten alles zu geben.

Daraufhin zeigte Routinier Lukas Schmidt an den Ringen mit 10,75 Punkten eine starke und stabile Kürübung. Er vereinte mitunter verschiedene Kraftelemente und Variationen von Kreuzhängen in seiner Übung und erzielte einen hohen Ausgang. Mit David Dittrich (10,8P), Tobias Schmelcher (10,25P) und Christoph Schmelcher (10P) war das Team bei insgesamt 41,8 Zählern an den Ringen wieder in der Spur.

Aufholjagd bis zur Halbzeit

Am nächsten „Gerät“, dem Sprung, legten sie dann nach und zeigten Sprünge mit hoher Flugphase in den sicheren Stand. Nicolas Heck mit 11,90 Punkten präsentierte einen Tsukahara gekonnt in der Ausführung. Robert Balint (10,7P), Pascal Briem (10,55P) und Noah Wörner (10,5P) standen ihre Sprünge ebenfalls ohne Probleme. Mit der Summe von 43,65 Punkten erfüllte man wieder das Soll.

In der Blitztabelle nach den ersten drei Geräten führte die WKG Wilferdingen/Nöttingen 132,7 Punkten vor der WKG Freiburg/Breisgau (130,5 P), TV Sexau I (130,45P), WKG Sasbach/Renchtal (117,45P), TG Kraichgau (113,9P) und FC Viktoria Hettingen (112,75P). In der Zwischenzeit nahm Trainer Tobias Schmelcher die Reklamation der Wertungen am Pauschenpferd vor, und mittels Videobeweis wurden beiden Punktabzüge zurückgenommen. Die Halbzeitwertung vom FC wurde entsprechend auf 117,3 Punkte angepasst.

Die Stunde von Pascal Briem schlug dann am Barren. Er spulte eine exzellente Kürübung ab und erreichte 11,80 Punkte. Robert Balint (11,15P), Tobias Schmelcher (11,1P) und Noah Wörner (10,9P) erturnten ein sehr gutes Ergebnis von 44,95 Gesamtpunkten.

Es folgte das Reck, eines der stärksten Geräte der Hettinger Kunstturner. Das Trainerteam nahm die Mannschaft nochmals zur Seite, forderte absolute Konzentration und animierte das Team, sein gesamtes Potenzial abzurufen. Dies wurde komplett umgesetzt, und das Team erturnte mit 42,15 Punkten die höchste Punktzahl aller Mannschaften an diesem Gerät. Mit David Dittrich (10,85P), Tobias Schmelcher (10,8P), Pascal Briem (10,65P) und Christoph Schmelcher (9,85P) präsentierten alle ihre Kürübungen in den sicheren Stand.

Vor dem letzten „Gerät“, dem Boden, spürten die Hettinger Fans, dass sie ihre Mannschaft noch einmal kräftig anfeuern müssen. Mit 43 Punkten lieferten Tobias Schmelcher (10,9P), Robert Balint (10,9P), Noah Wörner (10,85P) und Pascal Briem (10,35P) starke Leistungen ab und überzeugten die Kampfrichter mit den Elementen „Schweizer Handstützüberschlag“, Flick-Flack, Saltovariationen mit Schrauben oder Handstand mit ganzer Drehung.

Hettingen bleibt Verbandsligist

Die Aufholjagd hatte sich bei diesem Herzschlagfinale gelohnt, und der absolute Teamgeist ermöglichte den vierten Platz und somit den Klassenerhalt. In der Einzelwertung erreichte Tobias Schmelcher einen hervorragenden fünften Platz. Nicht nur durch die exzellenten Leistungen der Trainer sowie der Turner, sondern mit Sicherheit auch durch die tatkräftige Unterstützung ihrer Fans erreichten die Hettinger schließlich den verdienten Verbleib in der Verbandsliga Baden. So wird der FC Viktoria Hettingen auch zum 100-Jahr-Jubiläum des Vereins im Jahr 2020 in der Verbandsliga vertreten sein. Meister wurde die WKG Freiburg/Breisgau. Sie steigt damit in die Oberliga auf. Absteiger in die Landesliga sind der TV Sexau I und die TG Kraichgau. fch

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019